سياسة
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أردوغان: نجحنا في تجاوز تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده نجحت في إدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار كورونا وتجاوزها، مؤكداً أن المؤسسات التركية "بذلت جهوداً كبيرة لإدارة مرحلة مكافحة الوباء".
أردوغان: نجحنا في تجاوز تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية
أردوغان يؤكد أن تركيا نجحت في إدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن تدابير كورونا وتجاوزها / AA
22 مايو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده أظهرت نجاحاً في إدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتجاوزها.

وأوضح أردوغان خلال كلمة له عبر الفيديو مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا تنتقل إلى نظام مختلف في المرحلة المقبلة، يمكن تلخيصه بالتزام ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة العامة.

وأضاف أردوغان: "سنظل يقظين.. لأن أدنى إهمال يمكن أن يؤدي إلى عودة الوباء"، مشيراً إلى أن "الحياة اليومية في تركيا والعالم يجب أن تسير وفقاً للقواعد الجديدة لفترة من الزمن".

وأكّد الرئيس التركي أن الوزارات والمؤسسات التركية "بذلت جهوداً كبيرة لإدارة مرحلة مكافحة الوباء وحققت نجاحات تاريخية".

وكشفت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 114 ألفاً و990 شخصاً.

وحسب أحدث البيانات، فإن حصيلة وفيات كورونا في تركيا بلغت 4249 والإصابات 153 ألفاً و548 حتى مساء الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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