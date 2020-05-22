سياسة
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إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، عقب تفريق الجيش مسيرة أسبوعية في بلدة "كفر قدوم" مناهضة للاستيطان.
إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
اندلاع مواجهات بين شباب فلسطينيين وعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة / Reuters
22 مايو 2020

أصيب 5 فلسطينيين بحالات اختناق الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها قدمت العلاج ميدانياً لـ5 مصابين بحالات اختناق على إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية.

وقال مراد شتيوي منسق لجان "المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدوم، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي فرقت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع رئيسي في البلدة مغلق منذ 16 عاماً".

وأضاف شتيوي أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الاحتلال استخدم فيها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وتنظَّم في بلدة كفر قدوم يوم جمعة من كل أسبوع، مسيرة مناهضة للاستيطان وتطالب بفتح شارع رئيسي في البلدة يغلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 16 عاماً.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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