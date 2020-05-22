قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن على تركيا والعالم الاستعداد لقواعد جديدة في التعامل مع فيروس كورونا لمدة من الزمن.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وقال أردوغان إن جميع المؤسسات التركية أظهرت "نجاحاً في إدارة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية وتجاوزها".

وزاراتنا وجميع مؤسساتنا بذلت جهوداً كبيرة لإدارة مرحلة مكافحة وباء كورونا وحققت نجاحات تاريخية. - الرئيس التركي - رجب طيب أردوغان

وأردف في الحديث عن الوضع في تركيا بسبب فيروس كورونا، قائلاً: "سنظل يقظين وقد ننتقل إلى نظام جديد يمكن تلخيصه بالتزام الكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة".

وأشار إلى أن "أدنى إهمال يمكن أن يؤدي إلى عودة وباء كورونا"، مضيفاً: "وزاراتنا وجميع مؤسساتنا بذلت جهوداً كبيرة لإدارة مرحلة مكافحة وباء كورونا وحققت نجاحات تاريخية".

وكشفت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 114 ألفاً و990 شخصاً.

وحسب أحدث البيانات، فإن حصيلة وفيات كورونا في تركيا، بلغت 4249 والإصابات 153 ألفاً و548 حتى مساء الخميس.