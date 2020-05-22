سياسة
2 دقيقة قراءة
الخلافات الأمريكية الصينية تهوي بأسعار النفط
تلقي العلاقات المتوترة بين الصين وأمريكا بظلالها على أسعار النفط في العالم، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل أربعة بالمئة إلى 34.63 دولار للبرميل.
الخلافات الأمريكية الصينية تهوي بأسعار النفط
أسعار النفط تواصل الانخفاض في ظل الخلافات الأمريكية الصينية واستمرار وباء كورونا / AFP
22 مايو 2020

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

فقد انخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل أربعة بالمئة إلى 34.63 دولار للبرميل، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3% إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار في وقت سابق.

وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في أبريل/نيسان حين انخفض الخام الأمريكي دون الصفر.

وخيمت خيبة أمل على الأسواق، من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصيني.

ويقول محللون لوكالة رويترز إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونج كونج يضر بالنفط وبقية الأسواق.

في الوقت ذاته يعود الطلب على البنزين خاصة بعد عودة حركة المرور في بعض عواصم العالم إلى مستويات مسجلة قبل عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا حسب رويترز.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بزيادتها حسب ما أظهرته بيانات رسمية هذا الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us