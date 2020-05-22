انخفضت أسعار النفط، الجمعة، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

فقد انخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل أربعة بالمئة إلى 34.63 دولار للبرميل، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3% إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار في وقت سابق.

وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في أبريل/نيسان حين انخفض الخام الأمريكي دون الصفر.

وخيمت خيبة أمل على الأسواق، من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصيني.

ويقول محللون لوكالة رويترز إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونج كونج يضر بالنفط وبقية الأسواق.

في الوقت ذاته يعود الطلب على البنزين خاصة بعد عودة حركة المرور في بعض عواصم العالم إلى مستويات مسجلة قبل عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا حسب رويترز.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بزيادتها حسب ما أظهرته بيانات رسمية هذا الأسبوع.