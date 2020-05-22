سياسة
3 دقيقة قراءة
نيويورك تايمز: السعودية تعتقل أبناء مسؤول سابق لإجباره على العودة
يواجه ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجبري ضغوطات واسعة من قبل السلطات السعودية، وصلت حدّ القبض على أبنائه وتهديد عائلته.
نيويورك تايمز: السعودية تعتقل أبناء مسؤول سابق لإجباره على العودة
سعد الجبري (أقصى يسار الصورة) كان مستشاراً للأمير محمد بن نايف 
22 مايو 2020

نشرت صحيفة"نيويورك تايمز"الأمريكية، الخميس، مقالاً كشفت فيه محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التضييق على عائلة ضابط المخابرات السابق سعد الجبري الموجود في كندا، من خلال سجن اثنين من أبنائه وتهديده المتواصل من أجل أن يعود إلى السعودية.

واعتبرت الصحيفةأن سعد الجبري يمثل تهديداً لولي العهد السعودي لما لديه من معلومات ربما تكشف الغرف المظلمة للأمير الطموح.

وقال خالد الجبري نجل سعد الجبري في اتصال هاتفي مع نيويورك تايمز إن اثنين من إخوته يعيشون في المملكة تم القبض عليهما دون سبب واضح.

وأضاف: "لقد مرت أسابيع ولا نعلم أين هما لقد تم اختطافهما من أسرتهما لا أعرف حتى إن كانا حيين أم ميتين".

ولم تؤكد السلطات السعودية الاعتقالات، ولم يرد المسؤولون في السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق على السيد الجبري.

وذكرت الصحيفة أن سعد الجبري غادر المملكة السعودية منذ سنة 2017 خوفاً على حياته رغم أنه لم يكن منتقداً علنياً للأمير محمد، ولكنه كان حليفاً قوياً لمنافسه الأمير محمد بن نايف الذي لا يعلم أحد مصيره في هذه الأثناء.

وذكرت الصحيفة أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يخاف من سعد الجبري لما يشكله الأخير من تهديد على سمعة ومصالح ولي العهد، "لأنه لطالما كان منغمساً في العديد من القضايا الحساسة في المخابرات حتى أنه يعرف "مكان دفن الجثث" في المملكة العربية السعودية، كما أنه ربما يعرف تفاصيل وملفات قد لا تعجب الأمير الطموح خلال مغامرة إصلاحه المزعومة في المملكة والمنطقة".

وسعد الجبري، عالم لغة وعالم كمبيوتر حائز على شهادة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة أدنبرة في أسكتلندا ، عمل في وزارة الداخلية لما يقرب من أربعة عقود، أحد هذه الوظائف كان مدير إدارة شؤون الضباط والأفراد بالوزارة ومستشار أمني للأمير محمد بن نايف وحصل على رتبة لواء، وعين كوزير للدولة عضو مجلس الوزراء من قبل الملك سلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us