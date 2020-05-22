قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ الخميس إن نصف العاملين فيها سيتمكنون من العمل من منازلهم بشكل دائم في غضون خمس إلى عشر سنوات.

وأكد مؤسس فيسبوك خلال مؤتمر موجه إلى موظفي شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم أن فيسبوك "ستكون أكثر شركات العالم تقدماً على صعيد العمل عن بُعد".

وكان زوكربيرغ قد أعلن نهاية أبريل/أبريل نيته توظيف عشرة آلاف شخص إضافي بسبب التغيرات في المجتمع المرتبطة بوباء كورونا التي توفر فرصاً وأسواقاً ينبغي المحافظة أو الاستحواذ عليها.

إلا أن الأُجراء الجدد الذين سيجري بعضهم مقابلات توظيف عبر الإنترنت فقط، سينضمون إلى بيئة متغيرة من دون إمكانية لعودة الوضع إلى طبيعته سريعاً.

وسبق لشبكة فيسبوك التي يعمل 95% من موظفيها عن بُعد، أن أعلنت قبل فترة قصيرة أن العاملين لديها سيستمرون في غالبيتهم بالعمل من منازلهم حتى نهاية السنة الحالية.

ولن تنظم أي حدث يجمع أكثر من 50 شخصاً حتى يوليو/تموز 2021 على أقرب تقدير.

وتظهر دراسة داخلية أن أكثر من 50% من الموظفين يعتبرون أنهم أكثر إنتاجية من خلال العمل عن بعد فيما أعرب 20 إلى 40% عن اهتمامهم بإمكانية العمل عن بُعد بشكل دائم.

لكن نصف الموظفين يتمنون العودة إلى مكاتبهم في أقرب فرصة ممكنة.

ووعد رئيس الشبكة التي كانت توظف 45 ألف شخص في العالم نهاية العام 2019، أن فيسبوك "ستكون أكثر شركات العالم تقدماً على صعيد العمل عن بُعد".

وعرض زوكربيرغ خلال الندوة الصحفية، بعض إيجابيات العمل عن بُعد، ومنها مساواة أكبر في الفرص على صعيد المسيرة المهنية وعمليات توظيف أكثر تنوعاً، على الصعيد الجغرافي٫ واقتصاد في الإنفاق على المنشآت والأجور (التي ستكيف بحسب مكان الإقامة) والاحتفاظ بموظفين يضطرون أحياناً إلى تغيير مكان إقامتهم لأسباب شخصية.