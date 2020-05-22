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الحكومة الليبية تعلن نيتها بسط سيطرتها الأمنية على كامل البلاد، والصحة الفلسطينية ترفض استقبال مساعدات إماراتية.

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الحكومة الليبية: هدفنا بسط السيطرة على كامل البلاد

أعلنت الحكومة الليبية الخميس، أن هدفها يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد، لإدارة العملية السياسية مع "المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، نشرت على الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر، من دون تفاصيل أكثر. [TRT عربي ]

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي، التابع للحكومة، المعترف بها دولياً، سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس)، بعد اشتباكات مع فلول مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. [ الأناضول]

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب). [ الأناضول]

الصحة الفلسطينية ترفض استقبال المساعدات الإماراتية لغياب التنسيق معها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الخميس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تُنسق مع أي جهة فلسطينية رسمية بشأن المساعدات الطبية التي أرسلتها عبر مطار إسرائيلي.

وذكر اشتية في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه عقب لقاء سفراء من دول الاتحاد الأوربي: "لا علم لنا بالموضوع، ولم يُنسَّق معنا، ولا مع سفيرنا في (دولة) الإمارات". [TRT عربي]

ومضى: "سمعنا في وسائل الإعلام عن طائرة مساعدات من الإمارات حطت في إسرائيل، لم ينسَّق معنا بها ولم يتصل بنا أحد".

وفي وقت سابق، قالت ويرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدَّمة من الإمارات العربية المتحدة. [TRT عربي]

وأضافت رداً على أسئلة الصحفيين خلال إطلاق حملة للحماية من فيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية: "لم ينسَّق معنا بشأن المساعدات الطبية الإماراتية، ونرفض استقبالها من دون التنسيق معنا". [TRT عربي]