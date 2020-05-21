أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الخميس، بإجراء خبراء في الأمم المتحدة تحقيقاً حول إرسال 8 طائرات حربية روسية إلى خليفة حفتر.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين لم تُسمهم، أن 8 مقاتلات روسية الصنع أُرسلت إلى حفتر من سوريا.

وقالت المصادر إن إرسال هذه المقاتلات من سوريا إلى ليبيا، قد يحمل معه احتمال نشوب صراع مباشر بين روسيا وتركيا. ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين قوله إن "هذا أحد أوجه سورنة ليبيا".

فيما أعرب دبلوماسي آخر عن توقعه أن عدد المقاتلات الروسية المرسلة إلى حفتر قد يتجاوز عددها 8 مقاتلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات أرسلت إلى مليشيات حفتر 10 آلاف طن من المعدات العسكرية منذ مطلع العام الجاري. كما أن خبراء الأمم المتحدة يتحرون حول إرسال 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى مدينة بنغازي الليبية (شرق) منذ مارس/آذار الماضي، وفق فايننشال تايمز.

وشددت الصحيفة على أنه على الرغم من إرسال هذه المقاتلات إلى قوات حفتر، فإن قواته لا تمتلك القدرات الكافية لاستخدامها.

وأضافت أن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن مئات المرتزقة التابعين لشركة "فاغنر" الروسية يقاتلون ضمن صفوف مليشيات حفتر. كما أوردت رأي الباحث في الشأن الليبي ولفرام لاتشر الذي قال إن هدف إرسال المقاتلات إلى ليبيا، منع تركيا من إخراج قوات حفتر من الغرب الليبي.

وأضاف لاتشر أن "أول ما ستقوم به (المقاتلات)، قصف قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) لمنع تركيا من استخدامها، كما أنها ستقصف أنظمة الدفاع الجوية التركية في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)".

وتابع: "سيتحول الأمر إلى سباق بين تركيا وروسيا لضمان التفوق الجوي".

يُشار إلى أن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا قال في وقت سابق، إن 6 مقاتلات من طراز "ميغ-29" ومقاتلتان من طراز "سوخوي-24" روسيتَي الصنع، أقلعت من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وأُرسِلت إلى مليشيات حفتر شرقي ليبيا.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة. واستهدفت المليشيات خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة.