فيما ازداد عدد إصابات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل مطّرد خلال الشهر الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات في أمريكا الجنوبية، لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم سواءً في عدد الإصابات أو في عدد الوفيات.

ضِعف الإصابات خلال شهر واحد

تضاعف عدد إصابات كورونا حول العالم خلال الشهر الأخير، ليصل إلى خمسة ملايين على الأقل، مع تسارع انتشار العدوى في أمريكا الجنوبية، وفق معطيات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر رسمية.

وتزايدت الإصابات بشكل ملحوظ في البرازيل (291579 حالة حتى الخميس، وذلك بعد تضاعف عدد الإصابات خلال تسعة أيام)، وفي البيرو (104020) والمكسيك (56594) وتشيلي (53617).

أكثر من 328 ألف وفاة

أودى الوباء بحياة أكثر من 331 ألف شخص في العالم منذ ظهوره نهاية العام الماضي في الصين، وفق موقع Worldometer المعني برصد الأرقام المتعلقة بانتشار كورونا.

وسُجِّل رسمياً أكثر من 5 ملايين و135 ألف إصابة في 196 بلداً ومنطقة.

وكانت الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً سواءً في عدد الوفيات الذي تجاوز 95 ألفاً، أو في عدد الإصابات (مليون و601 ألف)، تليها المملكة المتحدة (أكثر من 36 ألف وفاة) وإيطاليا (أكثر من 32 ألفاً) وفرنسا (أكثر من 28 ألفاً) وإسبانيا (أكثر من 27 ألفاً).

بكين: تعاملنا بشفافية ومسؤولية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان إن الحكومة الصينية: "في مكافحتها الوباء كانت دائماً منفتحة وشفافة ومسؤولة".

وجاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي حمّل فيها الصين مسؤولية التسبب في "عملية القتل الجماعي العالمية" بسبب سوء إدارتها للأزمة.

نحو برنامج لإنقاذ "لوفتهانزا"

أكدت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قرب الوصول إلى اتفاق يهدف إلى إنقاذ الشركة التي تعد أكبر شركات النقل الجوي في أوروبا.

وقالت الشركة إن "المشروع الذي لم يُستكمل بعد، ينص على إجراءات لضمان استقرار المجموعة بقيمة تصل إلى 9 مليارات يورو بينها 3 مليارات يورو في شكل قرض" من المصرف الاستثماري العام.

ويأتي ذلك نتيجة تضررها وتعطل نحو 700 من أصل 760 طائرة تابعة لها وإحالة 60% من موظفيها البالغ عددهم 140 ألف إلى البطالة الجزئية.

رفع حال الطوارئ غرب اليابان

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس، رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا عن ثلاث مناطق غربي البلاد.

ولفت آبي إلى أنه سيتخذ إجراءات مماثلة الأسبوع المقبل في طوكيو والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى جزيرة هوكايدو الشمالية التي تُعد آخر المناطق التي من المقرر أن يشملها الإجراء.

تحوُّل منجم ذهب روسي إلى بؤرة للوباء

أعلنت أكبر شركة منتجة للذهب في روسيا الخميس، عن أول وفاة بسبب كورونا لأحد العاملين في منجم ضخم في سيبيريا، بعد أن أصبح المنجم بؤرة لوباء كورونا، مع تسجيل أكثر من 800 إصابة مؤكدة فيه.

وللحد من انتشار الفيروس، تدخّل الجيش الروسي وأعلن الخميس، الانتهاء من تركيب معسكر خيم لوضع "نحو ألفَي" عامل في الحجر الصحي.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 5 ملايين و122 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 330 ألفاً وتعافى أكثر من مليونين، وفقاً لبيانات موقع Worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.