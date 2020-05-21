أعلنت الحكومة الليبية الخميس، أن هدفها يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد، لإدارة العملية السياسية مع "المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، نشرت على الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر، من دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي تمكُّن قواته من السيطرة على 3 بلدات في الجبل الغربي، جنوب غرب العاصمة طرابلس، خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان مصوّر نشره حساب تويتر التابع للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس.

وأضاف البيان أنه جرت السيطرة على بلدة تيجي (228 كم جنوب غرب طرابلس) وعدد سكانها 10 آلاف نسمة، وبلدة بدر (240 كم جنوب غرب طرابلس) وعدد سكانها 18 ألف نسمة، ومدينة الأصابعة (50 كم جنوب طرابلس) وعدد سكانها 62 ألف نسمة.

كما أعلن الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دولياً سيطرته الكاملة على مدينة الأصابعة بعد اشتباكات مع فلول مليشيا حفتر.

وتواصل مليشيا حفتر تكبُّد خسائر فادحة جراء تلقِّيها ضربات قاسية في كل مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية.

ويعد تحرير قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) الاثنين، ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوماً فاشلاً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة.