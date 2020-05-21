سياسة
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كورونا.. أكثر من 95 ألف إصابة في إفريقيا ووفيات جديدة في 4 دول عربية
فيما أظهرت بيانات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في عموم القارة الإفريقية تجاوز 95 ألفاً، أعلنت كل من السعودية والكويت والمغرب وقطر تسجيل وفيات جديدة.
كورونا.. أكثر من 95 ألف إصابة في إفريقيا ووفيات جديدة في 4 دول عربية
المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها يعلن تجاوز عدد إصابات كورونا في إفريقيا 95 ألف إصابة / Reuters
21 مايو 2020

أظهرت بيانات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في عموم القارة الإفريقية بلغ 95 ألفاً و201.

وذكر المركز في بيان أصدره الخميس، أن أعداد المتعافين من الفيروس ارتفعت إلى 38 ألفاً و75، مقابل وفاة ألفين و997 شخصاً.

وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة بلدان القارة في عدد الإصابات، تليها مصر والجزائر والمغرب ونيجيريا بالترتيب.

وعلى صعيد الوفيات تتصدر مصر قائمة بلدان القارة بـ680، تليها الجزائر بـ568، ثم جنوب إفريقيا بـ339.

وفيات جديدة في 4 دول عربية

أعلنت 4 دول عربية الخميس، تسجيل وفيات جديدة لمصابي كورونا، بواقع 12 في السعودية و5 في الكويت و2 في المغرب وواحدة في قطر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 12 وفاة وألفين و532 إصابة، إضافة إلى ألفين و562 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 65 ألفاً و77، بينها 351 وفاة و36 ألفاً و40 حالة تعافٍ.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات، وألفاً و41 إصابة، و320 حالة تعافٍ. وأشارت في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 18 ألفاً و609، بينها 129 وفاة و5 آلاف و205 حالات تعافٍ.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتَي وفاة، و52 إصابة و114 حالة تعافٍ. وأوضحت الوزارة في بيان، ارتفاع محصلة الإصابات إلى 7 آلاف و185، بينها 196 وفاة و4 آلاف و212 حالة تعافٍ.

وفي قطر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاة واحدة وألف و554 إصابة و688 حالة تعافٍ. وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 38 ألفاً و651، بينها 17 وفاة و7 آلاف و288 حالة تعافٍ.‎

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 5 ملايين و122 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 330 ألفاً وتعافى أكثر من مليونين، وفقاً لبيانات موقع Worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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