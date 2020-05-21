سياسة
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الصحة الفلسطينية ترفض استقبال المساعدات الإماراتية لغياب التنسيق معها
رفضت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية استقبال المساعدات الطبية التي وصلت على متن طائرة إماراتية إلى مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، بسبب عدم التنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
الصحة الفلسطينية ترفض استقبال المساعدات الإماراتية لغياب التنسيق معها
وزارة الصحة الفلسطينية ترفض استقبال المساعدات الإماراتية لغياب التنسيق معها / TRT World
21 مايو 2020

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الخميس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تُنسق مع أي جهة فلسطينية رسمية بشأن المساعدات الطبية التي أرسلتها عبر مطار إسرائيلي.

وذكر اشتية في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه عقب لقاء سفراء من دول الاتحاد الأوربي: "لا علم لنا بالموضوع، ولم يُنسَّق معنا، ولا مع سفيرنا في (دولة) الإمارات".

ومضى: "سمعنا في وسائل الإعلام عن طائرة مساعدات من الإمارات حطت في إسرائيل، لم ينسَّق معنا بها ولم يتصل بنا أحد".

وفي وقت سابق، قالت زير الصحة الفلسطينية مي كيلة إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدَّمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت رداً على أسئلة الصحفيين خلال إطلاق حملة للحماية من فيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية: "لم ينسَّق معنا بشأن المساعدات الطبية الإماراتية، ونرفض استقبالها من دون التنسيق معنا".

بدوره، قال مصدر فلسطيني رفض الكشف عن هويته لوكالة الأناضول، إن شحنة المساعدات الطبية الإماراتية وصلت إلى مدينة تل أبيب، بالتنسيق مع المنسق الأممي لعملة السلام نيكولاي ملادينوف، ومن دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر: "تأتي الشحنة في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه". وحطّت في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، طائرة إماراتية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.

والرحلة أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية مثل الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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