سياسة
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أردوغان في افتتاح مدينة طبية: إسطنبول باتت مركزاً صحياً عالمياً
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة "باشاك شهير" الطبية في الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول، بمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وقال خلال حفل الافتتاح إن إسطنبول أصبحت مركزاً صحياً عالمياً.
أردوغان في افتتاح مدينة طبية: إسطنبول باتت مركزاً صحياً عالمياً
أردوغان: مدينة باشاك شهير الطبية ستكون واحدة من العلامات التجارية التركية / AA
21 مايو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدينة "باشاك شهير" الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية لبلاده في مجال السياحة العلاجية، وإن إسطنبول أصبحت مركزاً صحياً عالمياً.

جاء ذلك خلال افتتاحه مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية، في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، بمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عبر الفيديو.

وقال أردوغان، إن "مدينة باشاك شهير الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية التركية في مجال السياحة العلاجية".

وأضاف أن إسطنبول أصبحت مركزاً دولياً في مجال الصحة، مشيراً إلى أن مدينة "باشاك شهير" الطبية من خلال بنيتها التحتية التكنولوجية، ومبانيها ومرافقها ستكون إحدى معالمها.

وحول تطورات كورونا في تركيا، أكد أردوغان أنه ابتداء من الأربعاء، انخفضت الإصابات اليومية بالفيروس إلى ما دون الألف.

وأوضح أنه "مع خطوات عودة الحياة إلى طبيعتها، لن نتخلى عن التدابير الوقائية ضد كورونا".

وأشار إلى إرسال تركيا مستلزمات طبية إلى أكثر من 80 بلداً، وأنهم يواصلون ذلك.

ولفت إلى أن تركيا واليابان تحققان نجاحاً نموذجياً في وقت انهارت فيه أنظمة الصحة لدى بلدان أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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