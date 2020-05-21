سياسة
2 دقيقة قراءة
وول ستريت جورنال: اليونان تستغل كورونا لترحيل طالبي اللجوء إلى تركيا قسراً
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن اليونان تستغل وباء كورونا العالمي لترحيل طالبي اللجوء إلى تركيا بطرق قسرية وغير قانونية، وتجبر طالبي اللجوء على الرحيل إلى تركيا مع تشديد التدابير ضد الهجرة.
وول ستريت جورنال: اليونان تستغل كورونا لترحيل طالبي اللجوء إلى تركيا قسراً
الشرطة اليونانية ترسل طالبي اللجوء الموقوفين لديها إلى الحدود التركية، مستغلة الوضع القائم بسبب كورونا / Reuters
21 مايو 2020

تستغل الشرطة اليونانية وباء كورونا العالمي لترحيل طالبي اللجوء إلى تركيا بطرق قسرية وغير قانونية، وفق صحيفة أمريكية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، الأربعاء، أن الشرطة اليونانية تجبر طالبي اللجوء على الرحيل إلى تركيا مع تشديد التدابير ضد الهجرة.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى شهادات لطالبي اللجوء، وإفادات محامين ونشطاء في حقوق الإنسان .

وفي هذا الصدد، وثقت "شبكة رصد العنف الحدودي" 250 عملية ترحيل قسري على الأقل من اليونان منذ أواخر مارس/ آذار الماضي.

المنسق الميداني للشبكة، وتضم منظمات غير حكومية تتابع ترحيل طالبي اللجوء من البلدان الأوروبية، سيمون كامبل، يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير لأن العديد من المرحلين إلى تركيا لا يتحدثون عما تعرضوا له.

بدوره قال المحامي في مجلس اللاجئين اليوناني ديميتريس كوروس، إن ما تقوم به السلطات في بلاده مخالف لمعاهدة جنيف والقوانين اليونانية.

ويؤكد مجلس اللاجئين اليوناني نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشرطة اليونانية ترسل أيضاً طالبي اللجوء الموقوفين لديها إلى الحدود التركية، مستغلة الوضع القائم بسبب كورونا.

فيما تنفي السلطات اليونانية أنباء الترحيل القسري من البلاد بطرق غير قانونية.

وقال اللاجئ الأفغاني نديم كوهستاني، البالغ من العمر 18 عاماً، إنه أقام في مخيم باليونان لنحو شهرين، وقامت الشرطة اليونانية بتكبيله ونقله إلى الحدود التركية، وأجبرته هناك على العبور من نهر مريج الفاصل بين البلدين على متن قارب لأحد مهربي البشر.

أما المغربي ألباني محمد، فقال إن السلطات اليونانية وضعتهم قسراً في قارب لأحد المهربين وأجبرتهم على خلع ملابسهم ثم أرسلتهم إلى تركيا، واضطر للمشي 4 أيام للوصول إلى إسطنبول نظراً لتوقف خدمة الحافلات في إطار تدابير مكافحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us