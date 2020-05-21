سياسة
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عالم أمريكي ينصح بعدم التعويل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا قريباً
قال عالم أمريكي كبير، الأربعاء، إنه يتعين على الحكومات ألا تعول على ظهور لقاح ناجح ضد فيروس كورونا قريباً، حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.
عالم أمريكي ينصح بعدم التعويل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا قريباً
أشار هيسلتاين إلى أن لقاحات تم تصنيعها سابقاً لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت / Reuters
21 مايو 2020

قال وليام هيسلتاين، الباحث الرائد في مجال السرطان والإيدز والجينات البشرية، الأربعاء، إن أفضل طريقة الآن للتعامل مع فيروس كورونا هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.

ورغم إمكانية تصنيع لقاح لكوفيد-19، قال هيسلتاين "لن أعول على ذلك"، مضيفاً أن لقاحات تم تصنيعها سابقاً لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف حيث يدخل الفيروس للجسم.

وأضاف أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم، وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.

وقال إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح، فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.

وقال إن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى، بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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