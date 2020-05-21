سياسة
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بعد تهديدات واشنطن.. فنزويلا ترسل جيشها لحماية ناقلات إيرانية قادمة لها
قررت وزارة الدفاع الفنزويلة إرسال قوة من الجيش لمرافقة ناقلات وقود إيرانية تحمل حوالي 1.5 مليون برميل من الوقود، ومن المتوقع أن تصل إلى فنزويلا بين أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران.
بعد تهديدات واشنطن.. فنزويلا ترسل جيشها لحماية ناقلات إيرانية قادمة لها
وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو (إلى اليمين) وبجواره الرئيس نيكولاس مادورو / Reuters Archive
21 مايو 2020

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو الأربعاء إن قوة من الجيش سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقوداً إلى فنزويلا التي تعاني نقصاً في البنزين بمجرد دخولها إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وجاءت تعليقاته بعد أن قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إن شحنات الوقود من إيران يجب أن "تزعج" أمريكا الجنوبية.

وإيران وفنزويلا عضوان في منظمة أوبك وخصمان للولايات المتحدة وتخضع صناعة النفط في كل من البلدين لعقوبات أمريكية. ويقول مسؤولون في إدارة ترمب إن واشنطن تدرس الرد على شحنات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا.

وتحمل الناقلات الخمس حوالي 1.5 مليون برميل من الوقود. وتظهر بيانات رفينيتيف إيكون أنها مرًت في قناة السويس في الأسبوعين الأولين من مايو/أيار. ومن المتوقع أن تصل إلى فنزويلا بين أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران.

وقال بادرينو في مقابلة على شاشة التلفزيون الرسمي "عندما تدخل الناقلات منطقتنا الاقتصادية الحصرية سترافقها زوارق وطائرات من القوات المسلحة الوطنية للترحيب بوصولها وتوجيه الشكر للشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه"، مضيفاً أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني.

وفي وقت سابق اليوم، قال غوايدو إن قيام الحكومة الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو باستيراد الوقود يظهر سوء إدارتها لصناعة النفط في البلاد.وشبكة تكرير الخام في فنزويلا طاقتها 1.3 مليون برميل يومياً، لكنها انهارت بعد سنوات من نقص الاستثمارات.

ويصف مادورو زعيم المعارضة بأنه دمية في يد الولايات المتحدة يسعى إلى الإطاحة به في انقلاب ويلقي باللوم على العقوبات الأمريكية في مشاكل فنزويلا الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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