أهم الأحداث:

وزير الصحة التركي يعلن انخفاض إصابات كورونا إلى ما دون الألف، والأمم المتحدة تعتبر أن ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية ينسف "حل الدولتين".

الجديد على TRT عربي:

كورونا.. ترمب يواصل تصعيده ضد "الصحة العالمية" وسط انتقادات أوروبية صينية

تركيا والحكومة الليبية.. دعم للشرعية يكسر مليشيات الانقلاب وحلفائه

شاهد!

حكاية المدافع المصري محروس محمود مع الكرة والحياة

وزير الصحة التركي يعلن انخفاض إصابات كورونا إلى ما دون الألف

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن انخفاض إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى ما دون الألف، معلناً تراجع عدد الوفيات اليومية إلى 23 حالة. [الأناضول]

ونشر وزير الصحة عبر حسابه في تويتر، آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في تركيا، معلناً تسجيل 972 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 152 ألفاً و587. [TRT عربي]

كما ارتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 113 ألفاً و987، بعد شفاء 1092 مصاباً خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأشار الوزير إلى تراجع أعداد الوفيات إلى 23 خلال الـ24 ساعة الأخيرة. [TRT عربي]

الأمم المتحدة تعتبر أن ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية ينسف "حل الدولتين"

اعتبرت الأمم المتحدة الأربعاء، التهديد المستمر بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين". [TRT عربي]

جاء ذلك على لسان المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. [الأناضول]

وقال ميلادينوف: "التهديد الإسرائيلي يغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، ويهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع للحفاظ على السلم والأمن الدوليين". [الأناضول]