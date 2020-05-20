اعتبرت الأمم المتحدة الأربعاء، التهديد المستمر بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين".

جاء ذلك على لسان المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال ميلادينوف: "التهديد الإسرائيلي يغلق الباب أمام تجديد المفاوضات، ويهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وفيما يخص إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاقات والالتزامات الموقّعة مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، قال ميلادينوف إنه سيلتقي الخميس، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "من أجل فهم أفضل للجانب العملي لقرار القيادة وآثاره على أرض الواقع".

واعتبر أن رد الفعل الفلسطيني على التهديد الإسرائيلي بالضم يمثل "صرخة يائسة للمساعدة، ودعوة للعمل الفوري من جيل من القيادة التي استثمرت حياتها في بناء المؤسسات والاستعداد لتأسيس دولة لأكثر من ربع قرن".

وطالب ميلادينوف أعضاء المجلس بالانضمام إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) في "دعوته ضد الخطوات الأحادية التي ستعوق الجهود الدبلوماسية الحالية لتهيئة الظروف لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".

كما طالب إسرائيل "بالتخلي عن تهديدات الضم"، والقيادة الفلسطينية بـ"إعادة التواصل مع جميع أعضاء الرباعية".

وقبل بدء جلسة مجلس الأمن أصدرت كل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا وبولندا بياناً مشتركاً أكدت فيه عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل 5 يونيو/حزيران 1967.

وقال البيان الذي وصلت إلى الأناضول نسخة منه إن "القانون الدولي يعد ركيزة أساسية إلى النظام الدولي، ونحن لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".

وأضاف أن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة".

والأحد، قال نتنياهو أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.