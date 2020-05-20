سياسة
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الجيش الليبي يعلن تدمير 6 منظومات دفاعية روسية لمليشيات حفتر
كشف الجيش الليبي عن أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع "بانتسير" التي دمرها يوم الأربعاء، وصل إلى 6، على إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من سرت
الجيش الليبي يعلن تدمير 6 منظومات دفاعية روسية لمليشيات حفتر
قوات حكومة الوفاق استطاعت خلال الساعات الماضية تحرير قاعدة الوطية الاستراتيجية / Reuters
20 مايو 2020

أعلن الجيش الليبي أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع "بانتسير"، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6، على إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من مدينة سرت.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس.

وقال قنونو، إن "سلاح الجو تمكن من تدمير منظومة دفاع الجوي الروسية بانتسير قبل قليل، وهي الثانية في منطقة الوشكة".

وأضاف قنونو، أن "عدد منظومات دفاع الجوي الروسية بانتسير التي نجحت قواتنا في استهدافها منذ فجر اليوم حتى الآن 6 منظومات، 3 في ترهونة جنوب طرابلس، و2 في الوشكة، وواحدة في سوق الأحد جنوب طرابلس".

وتواصل مليشيات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقِّيها ضربات قاسية في كل مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتَي بدر وتيجي (شمال غرب).

وتحرير قاعدة الوطية الاثنين، هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب أضرار مادية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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