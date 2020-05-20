كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن انخفاض إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى ما دون الألف، معلناً تراجع عدد الوفيات اليومية إلى 23 حالة.

ونشر وزير الصحة عبر حسابه في تويتر، آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا في تركيا، معلناً تسجيل 972 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 152 ألفاً و587.

كما ارتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 113 ألفاً و987، بعد شفاء 1092 مصاباً خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأشار الوزير إلى تراجع أعداد الوفيات إلى 23 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الصحة التركي في مؤتمر صحفي، إن انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى ما دون الألف سيمهد الطريق للنجاح النهائي.

وأوضح قوجه في المؤتمر، أن المجتمع التركي تقبَّل التدابير المتخذة لمواجهة الوباء. وأضاف: "إذا التزمنا التدابير خلال أيام العيد، فسيمكن أن نكون أكثر حرية بعده".

وأكد الوزير التركي أن الخطر لا يزال قائماً، مشدداً على ضرورة استخدام الكمامات عند الخروج من المنازل والتزام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأردف: "نجحنا في المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس ومتأكد من أننا سننجح في المرحلة الحالية أيضاً".

وأعلن الوزير إطلاق موسم السياحة العلاجية مبكراً، مشيراً إلى إمكانية تنظيم رحلات طيران "شارتر" عند الضرورة.

وكشف أنهم يستعدون لإجراء فحوص كورونا في المطارات والمعابر الحدودية وللمسافرين القادمين من خارج البلاد في أقرب وقت.

ولفت إلى أنه سيبدأ اعتباراً من الخميس، منح أذونات سفر للمسنين فوق 65 عاماً للراغبين في السفر إلى قراهم، بشرط البقاء لمدة شهر على الأقل.

وأوضح الوزير التركي أنهم أعدوا دليلاً لكيفية افتتاح المطاعم، بما في ذلك ترتيب المقاعد فيها.