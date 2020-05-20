قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن الموازين العسكرية في ليبيا تغيّرت إلى حد كبير لصالح القوات الحكومية، بعد تعاونها مع القوات التركية.

جاء ذلك خلال مشاركته باحتفال أقامته وزارة الدفاع التركية في أنقرة، للتهنئة بعيد الفطر، شارك فيه كبار قادة القوات المسلحة، وسط تدابير ضد وباء كورونا.

وقال أقار إن "الموازين في ليبيا تغيّرت إلى حد كبير عقب بدء التعاون في التدريب والخدمات الاستشارية مع عناصر القوات المسلحة التركية".

وأشار إلى مواصلة أنشطة التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا، مؤكداً أن الحكومة الليبية حققت نجاحاً كبيراً في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها.

وذكر أن جميع أنشطة تركيا في ليبيا معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج.

وأعلنت قوات الحكومة الليبية الاثنين، بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

ويعتبر تحرير الوطية انتصاراً استراتيجياً هاماً للجيش الليبي بالمنطقة الغربية، كما يُمثِّل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيات حفتر بالمنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوماً متعثراً على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. واستهدفت المليشيات خلال الهجوم أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.