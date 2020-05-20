سياسة
3 دقيقة قراءة
هزائم متتالية.. انهيار تحالف مليشيات حفتر والكاني بمدينة ترهونة الليبية
بعد ساعات من إعلان أحمد المسماري الناطق باسم مليشيات خليفة حفتر، سحب قواتهم من محاور جنوبي العاصمة طرابلس، أُعلن عن انهيار التحالف بين هذه المليشيات ومليشيا الكاني (اللواء التاسع) في ترهونة جنوب شرق طرابلس، وفق إعلام محلي.
هزائم متتالية.. انهيار تحالف مليشيات حفتر والكاني بمدينة ترهونة الليبية
قوات حكومة الوفاق استطاعت خلال الساعات الماضية تحرير قاعدة الوطية الاستراتيجية / Reuters
20 مايو 2020

انهار التحالف بين مليشيات الجنرال الليبي الانقلابي خليفة حفتر ومليشيا الكاني (اللواء التاسع) في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.

وتأتي الخطوة بعد ساعات من إعلان أحمد المسماري الناطق باسم مليشيات حفتر، سحب قواتهم من محاور جنوبي طرابلس.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة عن مصدر لم تُسمِّه داخل ترهونة، أن مليشيا الكاني طالبت بتجريد مليشيات حفتر من أسلحتها قبل الانسحاب إلى المنطقة الشرقية، بسبب نقص الذخائر والأسلحة والوقود بعد قطع الإمدادات العسكرية عن المدينة.

وأضاف المصدر نفسه أن مليشيا الكاني تخشى قطع الإمدادات التي تصل بشكل متقطع إلى ترهونة عن طريق خط الجنوب الذي يمر ببلدة الشويرف (400 كلم جنوب شرق طرابلس) ومدينتي مزدة (100 كلم جنوب غرب طرابلس) وبني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس).

في السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن إذاعة ترهونة وجّهت نداء إلى أهالي المدينة بحمل السلاح لمواجهة "الخيانة التي قام بها حفتر والمسماري لمدينتهم".

وقالت الإذاعة إن "قوات المنطقة الشرقية (مليشيات حفتر) بدأت بتنفيذ مسلسل الخيانة والانسحاب من محاور القتال جنوبي طرابلس"، وفقاً للمصدر نفسه.

وفجر الأربعاء، أعلن المسماري في بيان إعلامي، الانسحاب من جميع محاور القتال في طرابلس إلى مسافة تتراوح بين كيلومترين و3 كيلومترات.

ووفقاً للبيان، زعم المسماري أن هذه الخطوة تأتي لتوسيع المجال لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين خلال عيد الفطر.

وتأتي التطورات المتسارعة غداة تحرير الجيش الليبي قاعدة الوطية الجوية، في ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيات حفتر بالمنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوماً متعثراً على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. واستهدفت المليشيات خلال الهجوم أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us