سياسة
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مهددة برد "حازم".. طهران تحذر واشنطن من اعتراض ناقلاتها المتجهة إلى فنزويلا
حذر وزير الدفاع الإيراني الولايات المتحدة من مغبة اعتراض ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا، مؤكداً أن الرد الإيراني سيكون "حازماً وقوياً"، ومشيراً إلى أن اعتراضها في المياه الدولية، سيكون انتهاكاً للقانون الدولي والأمن العالمي.
مهددة برد "حازم".. طهران تحذر واشنطن من اعتراض ناقلاتها المتجهة إلى فنزويلا
وزير الدفاع الإيراني يحذر الولايات المتحدة من مغبة اعتراض ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا / Reuters
20 مايو 2020

حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الولايات المتحدة من مغبة اعتراض ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا، مؤكداً أن الرد الإيراني سيكون "حازماً وقوياً".

جاء ذلك في تصريح للتلفزيون الحكومي الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حول تهديدات واشنطن باعتراض ناقلات النفط الإيرانية المرسلة إلى فنزويلا.

وأكد حاتمي أن اعتراض ناقلات النفط بالمياه الدولية سيكون انتهاكاً للقانون الدولي والأمن العالمي.

وأضاف: "بالطبع سياستنا في هذا الموضوع واضحة. لن نتسامح مع أي تدخل، كما يعلم الأمريكيون وغيرهم أننا لن نتردد أبداً في الرد على أي تدخل محتمل". وتابع: "في حال التدخل، سيكون ردنا حازماً وقوياً".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء الأسبوع الماضي، عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض (لم تذكر اسمه)، قوله إن "الإدارة الأمريكية تبحث التدابير التي ستتخذ ضد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا".

بدوره، قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريزا الخميس، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الولايات المتحدة تضايق ناقلات الوقود المتجهة إلى بلاده، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية ولحقوق فنزويلا الأساسية".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وإيران، ما يسبب للبلدين صعوبات، وأزمة اقتصادية.

وتعجز فنزويلا، المالكة لأكبر احتياطي نفط بالعالم، عن تشغيل مصافيها، ما اضطر رئيسها نيكولاس مادورو إلى طلب المساعدة من إيران، في أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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