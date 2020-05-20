سياسة
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عدد مصابي كورونا حول العالم يتخطى 5 ملايين وروسيا والبرازيل في تصاعد مستمر
تخطت أعداد إصابات كورونا حول العالم عتبة 5 ملايين، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال في المركز الأول من حيث عدد الإصابات والوفيات، إلا أن روسيا والبرازيل تسجلان تصاعداً مستمراً.
عدد مصابي كورونا حول العالم يتخطى 5 ملايين وروسيا والبرازيل في تصاعد مستمر
أعلنت روسيا ارتفاع إصابات الفيروس إلى 308 ألفاً و705، عقب تسجيل 8 آلاف و764 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات / Reuters
20 مايو 2020

تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم عتبة 5 ملايين، الأربعاء، بحصيلة وصلت 5 ملايين و599، حسب موقع Worldometer المختص برصد إحصاءات الفيروس.

وجرى تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة تلتها روسيا فإسبانيا ثم البرازيل، فيما توفي بسبب الفيروس ما يزيد على 325 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و970 ألفاً، حتى صباح الأربعاء وفق الموقع نفسه.

في السياق ذاته، أعلنت روسيا ارتفاع إصابات الفيروس، إلى 308 آلاف و705، عقب تسجيل 8 آلاف و764 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، الأربعاء، أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 135 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و972 شخصاً، فيما أفاد البيان أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 85 ألفاً و392 شخصاً.

بدورها، أعلنت البرازيل ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 17 ألفاً و971، إثر تسجيل ألف و179 حالة في آخر أربع وعشرين ساعة.

وحسب ما نشرته وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، تم تسجيل 17 ألفاً و408 إصابات، ليصل الإجمالي إلى 271 ألفاً و628.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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