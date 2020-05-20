أثار خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن فيه أن حكومته باتت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، رداً على إعلان إسرائيل بدء ضم أراضٍ في الضفة الغربية، جدلاً واسعاً محلياً ودولياً وكذلك بين وسائل الإعلام الإسرائيلية التي هرع بعضها متخوفاً من تنفيذ القرار، فيما اطمأنت أخرى مستنتجة عدم تنفيذه لما للتنسيق الأمني من مصلحة مشتركة بين الطرفين.

هذا الخطاب المكرر الذي يهدد فيه الرئيس الفلسطيني كل مرة بالتحلل من الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني، بعد كل تهديد إسرائيلي، دون تنفيذ محتواه، بات موقع شك لدى الفلسطينيين الذين ينتظرون رداً حاسماً على الانتهاكات الإسرائيلية، وتشكيك لدى الإسرائيليين.

وبينما أكد محمود عباس التزام القيادة الفلسطينية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "على أساس حل الدولتين"، حمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها "شريكاً أساسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني".

نعلن أننا ضد أمريكا الاستيطانية وليس شعبها، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على شعبنا - الرئيس الفلسطيني - محمود عباس

تزايد الأصوات المعارضة للضم

وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة الفلسطينية في رام الله سبل الرد على ضم الضفة الغربية، يحاصر العاهل الأردني إسرائيل بتحذيراته من أن قرار كهذا سيقود إلى صدام كبير مع عمان، وقد يؤدي إلى إلغاء بنود من معاهدة السلام بين البلدين.

وتحاول واشنطن من جانبها، استيعاب الموقف الأردني وتطالب بأن تكون مسألة الضم جزءًا من المناقشات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حول خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، لكن لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رأي آخر، إذ دعا إسرائيل إلى "الكف عن التلويح بإجراء الضم ووقف بناء المستوطنات".

وقال بايدن، إن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيخنق أي فرصة له، ويقوض احتمالات حل الدولتين.

في السياق ذاته، وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27 اليوم الثلاثاء، على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ووسط كل هذا الرفض العربي الذي قد يفتح مواجهة مع الأردن، والدولي الذي قد يفجر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، والأصوات الأمريكية المعارضة للضم، بالإضافة إلى الخطوات الفلسطينية التي قد تتخذ منحنى عملياً بعد تهديدات الرئيس الفلسطيني في خطابه الأخير، تقف إسرائيل بين خيارين، إما المضي في مشروع الضم وتحدي العالم وتحمل تبعات القرار عليها، أو التراجع.

هل ستنفذ السلطة تهديدها؟

ويقول خبراء ومحللون إن السلطة الفلسطينية لا تراهن فقط على الضغط العربي والدولي، بل بدأت بإحداث هذا الضغط، فلا يوجد قائد فلسطيني بعد هذه الخطوة يمكن أن يتحدث عن مفاوضات وسلام وحل الدولتين مع إسرائيل، بل سيقود الأمر إلى صراع مفتوح وإيجاد طريقة لإعلان دولة واحدة.

أما الإعلام الإسرائيلي، فقد سارع إلى تحليل خطاب الرئيس الفلسطيني، حيث ذكرت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، عن مسؤول فلسطيني كبير قوله، إن القرار صدر للجهات الأمنية لتنفيذه فور خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه مساء أمس وأعلن فيه عن وقف جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة بما فيها الأمنية.

وبينما اعتبرت قنوات عبرية منها قناة 12 خطاب الرئيس عباس بمثابة قنبلة أسقطها في رام الله، معتبرةً خطابه بأنه كان يحمل رسائل واضحة عن إمكانية تفجر الأوضاع في حال أقدمت إسرائيل فعلياً على الضم، نفى موقع "واللا الإسرائيلي" أن يحدث أي تغير على التنسيق الأمني لما للطرفين من مصلحة في الأمر، قائلاً إن "كسر عباس للاتفاقيات احتمال ضعيف".

هناك فجوة كبيرة بين ما قاله أبو مازن على مر السنين وما حدث بالفعل، والتنسيق الأمني بين قوات الأمن الفلسطينية وإسرائيل مستقر وفعال - مصدر أمني لموقع واللا الإسرائيلي

ويقول مسؤولون أمنيون إنه لم يحدث أي تغيير في التنسيق الأمني ​​على الرغم من إعلان السلطة، وأن التفسير الذي سيجري تقديمه على أرض الواقع يجب فحصه.

وقال مسؤولون أمنيون للموقع الإسرائيلي الأربعاء، إنه لم يطرأ أي تغيير على التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية، عقب إعلان محمود عباس قرار التخلي عن الاتفاقات مع الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية".

مواجهة الجنائية الدولية

على الجانب الآخر، تقف محكمة الجنايات الدولية بالمرصاد لإسرائيل التي يجب أن تستعد للمعركة ضدها إثر قرار الضم، حسب ما قاله البروفيسور إيتان جيلبوا، الخبير في العلاقات الدولية، في مقال بصحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

واعتبر جيلبوا أن إسرائيل تواجه تهديداً خاصاً مع انتظار المحكمة لتوسيعها السيادة على أراضي الضفة الغربية من أجل إطلاق تحقيق في جرائم الحرب، مشيراً إلى أن دعم واشنطن سيكون مفيداً في هذه المعركة.

وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأسبوع الماضي لإسرائيل، من إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بهدف السماح للمدعي العام، فاتو بنسودة، بالتحقيق في جرائم حرب من قبل إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال بومبيو إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة إسرائيل يثبت أن المحكمة "هيئة سياسية ، وليست مؤسسة قضائية"، مهددة بإجراء تحقيق ضد إسرائيل "ستكون له عواقب".

وأشار الخبير الدولي إلى أن تصريحات بومبيو لم تكن تهدف فقط إلى خداع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيقها ضد إسرائيل، ولكن أيضاً ضد الولايات المتحدة، فإذا وافقت لجنة القضاة على تحقيق بنسودة، فقد يؤدي ذلك إلى استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، والحكومة ، ومسؤولي الجيش، وكبار البيروقراطيين للتحقيق تحت الإنذار، وإذا رفضوا الأمر، فستكون قادرة على الإفراج عن مذكرة اعتقال ضدهم.

وأضاف: "على الورق، تلتزم الدول الـ122 الموقعة على نظام روما الأساسي بالامتثال لهذا النظام ، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة لإسرائيل اقتصادياً ودبلوماسياً".

ورأى الخبير الدولي أنه "لا يمكن لإسرائيل وحدها أن تقاتل محكمة الجنايات الدولية، لذلك فإن مساعدة الولايات المتحدة والدول الأخرى أمر بالغ الأهمية، ذلك أنه ليس هناك ما يضمن إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً في نوفمبر/تشرين الثاني القادم أو ما سيكون توازن القوى بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس"، ولهذا السبب يؤكد الكاتب أن "مساعدة أمريكا ضد بنسودة والمحكمة الجنائية الدولية مهمة، لكنها ليست كافية".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تشن حملة طويلة وشاقة، باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقضائية المتاحة لها".

وتسعى إسرائيل لضم مستوطناتها في الضفة الغربية وكذلك منطقة غور الأردن إلى سيادتها في إطار ما يعرف إعلامياً بصفقة القرن الأمريكية، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، شريكه بالائتلاف الحكومي، على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.