اجتمع الثلاثاء كل من وزراء خارجية تركيا، مولود جاوش أوغلو، وألمانيا، هايكو ماس، وفرنسا، جان إيف لودريان، وبريطانيا دومينيك راب لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وتباحث الوضع الإقليمي.

كما أكد قادة الدول الأربع أن اجتماعهم عبر تقنية "فيديوكنفرنس"، جاء لمتابعة نتائج "القمة الرباعية" التي انعقدت في 17 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع الذي يأتي في ضوء نتائج القمة الرباعية التي انعقدت في مارس/آذار، كان مفيداً من حيث تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الموضوعات كالوضع الراهن بخصوص فيروس كورونا، وما ينبغي اتخاذه من الخطوات في هذا الصدد".

وأكد أن "هذا إلى جانب التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع بسوريا وليبيا والعراق، حيث تم تناولها بشكل مفصل".

يأتي هذا الاجتماع الرباعي بعد يومين من تحرير "قاعدة الوطية" الليبية على يد حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً.