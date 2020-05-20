أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيا الجنرال الانقلابي الليبي، خليفة حفتر، الانسحاب من جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومترات، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن المسماري، فجر الأربعاء، تناقلته العديد من وسائل الإعلام الليبية، زعم فيه أن هذه الخطوة تأتي لتوسيع المجال لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين خلال عيد الفطر.

وأعلن المسماري قرار مليشيات حفتر وقف إطلاق النار من جانب واحد، مبرراً ذلك بـ"تجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد المواطنين لعيد الفطر".

يأتي ذلك بعد تصريحات كاشفة سابقة أدلى بها المسماري، الثلاثاء، بشأن "إعادة التموضع" في محاور في العاصمة، ما يعني "انسحاباً" في العرف العسكري.

تصريحات الثلاثاء، جاءت بعد يوم من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية (غرب) من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى بلدتين في الجبل الغربي.

ويتضح أن سقوط أكبر قاعدة جوية في المنطقة الغربية، بدأ يجد صداه في الجبل الغربي والأحياء الجنوبية لطرابلس، وكذلك في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس ولا تزال تسيطر عليها مليشيا حفتر)، لذلك من المتوقع أن تكون الساعات المقبلة حافلة بالأحداث.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة في المنطقة الغربية من ليبيا، أحدثها سيطرة القوات الحكومية، الاثنين، على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تغريدة الثلاثاء، إنه "لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية".

وكتب قرقاش: "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية"، وأكمل: "لا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

وفي رد على ذلك قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، في تغريدة، إن الأزمة في ليبيا "ما كانت لتكون أصلاً لولا تدخلاتكم [الإمارات] الخبيثة في شؤونها الداخلية، ودعمكم للانقلابيين، وإرسالكم للأسلحة، وشرائكم للذمم بمالكم الفاسد، وتحريضكم على العنف بإعلامكم المُضلل. أسلحتكم التي خلّفها عملاؤكم وراءهم ستظل شاهداً على سوء أعمالكم، ودليلاً نلاحقكم به ما حيينا".

وتتهم الحكومة الليبية، الإمارات بتقديم الدعم العسكري لمليشيا حفتر، وتزامنت تغريدة قرقاش مع تجديد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، اتهامه للإمارات بـ"خرق قرارات مجلس الأمن الدولي" وتزويد مليشيا حفتر بالسلاح والمعدات.

وقال السني في إفادة خلال جلسة لمجلس الأمن إن "ليبيا لديها أدلة دامغة على إرسال الإمارات أسلحة إلى بلادي"، وعرض السني على أعضاء المجلس صوراً لمعدات عسكرية، قال إن الإمارات قدمتها إلى "مجرم الحرب حفتر وأعوانه".

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن حفتر خرق الهدنة وواصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".