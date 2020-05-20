سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 مايو/أيار 2020
كورونا.. أرقام متصاعدة ومنظمة الصحة العالمية تؤكد استمرارها بمواجهة الوباء / Reuters
20 مايو 2020

أهم الأحداث:

كورونا.. أرقام متصاعدة و"الصحة العالمية" تؤكد استمرارها بمواجهة الوباء. والحكومة الليبية تؤكد أن تعاونها مع تركيا حق سيادي يتفق والقانون الدولي.

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كورونا يستمر .. ودول العالم تنهض بحذر

تستمر دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاولة النهوض بحذر من إجراءات الحظر والإغلاق العام لتجنب التداعيات الاقتصادية. [

TRT عربي

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الثلاثاء، إن المنظمة ستستمر في قيادة الحملة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي "تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي". [TRT عربي]

وأعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أن المسجد الأقصى سيعاد فتحه أمام المصلين بعد عيد الفطر، عقب إغلاقه لنحو شهرين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد. [TRT عربي]

الحكومة الليبية: تعاوننا مع تركيا حق سيادي

أكد وكيل وزارة الدفاع بالحكومة الليبية العميد صلاح الدين النمروش الثلاثاء، أن تعاون طرابلس مع الحكومة التركية العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو" هو "حق سيادي" لا يخالف القانون الدولي. [TRT عربي]

وشدد النمروش على أن "التحالف بين طرابلس وأنقرة الذي يجري بشفافية، هو رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من الهجمات الأجنبية من جانب الإمارات ومصر والأردن وروسيا" لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. [الأناضول]

يذكر أن الجيش الليبي تمكن الاثنين، من تحرير قاعدة "الوطية" الجوية، في ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.[TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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