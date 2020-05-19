أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ الثلاثاء، عن الخدمة الجديدة لشركته تحت اسم متاجر فيسبوك (Facebook Shops)، التي ستسهل على الشركات إدراج منتجاتها على كل من فيسبوك وإنستغرام.

وأوضح زوكربيرغ أن "متاجر فيسبوك" ستتوفر مجاناً وستسمح للشركات بإعداد قوائم المنتجات في صفحة فيسبوك الخاصة بها، أو الملف الشخصي في إنستغرام، أو القصص، أو في الإعلانات.

وستتيح الخدمة مستقبلاً للشركات بيع المنتجات للعملاء من خلال ميزات الدردشة في واتساب ومسنجر وإنستغرام. كما ستتوفر إمكانية وضع علامات على المنتجات أثناء البث المباشر لفيسبوك وإنستغرام، حتى يتمكن العملاء من النقر على العلامات ونقلهم إلى صفحة طلب المنتج.

وقال زوكربيرغ عبر فيسبوك: "إنها تجربة بسيطة ومتسقة واحدة عبر هذه المجموعة من التطبيقات، مما يعني أنها أسهل للأشخاص".

وأضاف: "إن هذا يعني بالطبع أنه ستتوفر تحويلات أعلى ومبيعات أكثر للشركات الصغيرة".

ويقول زوكربيرغ إن هذه الخدمة تأتي "في إطار تكثيف الشركة لجهودها لدعم الشركات الصغيرة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف زوكربيرغ: "إن الشركات الصغيرة تشكل الغالبية العظمى من المعلنين عبر فيسبوك البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين معلن. ومع أن الخدمة مجانية، فإنها ستشجع الشركات الصغيرة على المشاركة بنشاط بالنظام الأساسي".

وسيبدأ إطلاق "متاجر فيسبوك" اعتباراً من الثلاثاء، وستصبح متاحة على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة.