واصلت وفيات فيروس كورونا اليومية تراجعها الملحوظ في تركيا، على إثر تسجيل 28 وفاة الثلاثاء، وفق أحدث بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية.

وبلغت حصيلة وفيات كورونا 4199، وسجلت البلاد 1022 إصابة، لتواصل تراجعها في معدل الإصابات اليومية بالفيروس.

في حين بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في عموم البلاد 151 ألفاً و615. كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 112 ألفاً و895، بعد تماثل 1318 مريضاً للشفاء.

وأشارت البيانات إلى إجراء 25 ألفاً و382 اختباراً للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و675 ألفاً و517.

من جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة عبر تويتر: "شهدنا تراجعاً متوقعاً في أعداد الإصابات، وأعداد مرضانا الذين هم بحاجة إلى دخول العناية المركزة في انخفاض".

وأضاف: "الحياة الاجتماعية المنضبطة هي أسلوب حياتنا"، لافتاً إلى "ضرورة التزام قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و926 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 320 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و928 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.