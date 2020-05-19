سياسة
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أردوغان: نخطط لتشغيل أكثر من 400 منشأة خلال 2020
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تخطط لاستكمال بناء 403 منشآت خلال 2020 فقط، ووضعها في الخدمة. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تفعيل التوربين الأول بمحطة الطاقة الكهرومائية على سد "إليسو" على نهر دجلة.
أردوغان: نخطط لتشغيل أكثر من 400 منشأة خلال 2020
الرئيس التركي يكشف أن بلاده تخطط لاستكمال بناء 403 منشآت خلال 2020 فقط، ووضعها في الخدمة / AA
19 مايو 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لاستكمال بناء 403 منشآت خلال 2020 فقط، ووضعها في الخدمة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمراسم تفعيل التوربين الأول في محطة الطاقة الكهرومائية على سد "إليسو" على نهر دجلة بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان: "لن نتوقف عن خدمة أمتنا وبلادنا، وسنواصل الإنتاج ليل نهار، حتى بلوغ الهدف".

وبخصوص محطة الطاقة الكهرومائية على سد "إليسو"، أوضح أنه في المرحلة الأولى شُغِّلت الوحدة الأولى للمحطة بسعة 200 ميغاواط.

ولفت إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطة الطاقة الكهرومائية يبلغ 4.1 مليار كيلوواط/ساعة. وأضاف: "حتى نهاية العام ستبدأ المحطة في العمل بطاقتها الكاملة".

وأوضح أن تكلفة مشروع "إليسو" بلغ 18 مليار ليرة ( نحو 2.65 مليار دولار)". وتابع: "نتوقع أن تبلغ المساهمة السنوية لهذه المنشأة في اقتصادنا 2.8 مليار ليرة (نحو أكثر من 400 مليون دولار)".

وأشار إلى أن ارتفاع السد يبلغ 135 متراً، وإجمالي حجم تخزين المياه 10.6 مليار متر مكعب.

وبيّن أن بلاده كانت تملك 276 سداً حتى عام 2002 وأن إجمالي عدد السدود ارتفع إلى 585 في غضون السنوات الـ18 الماضية (منذ تولِّي حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد).

وأضاف: "في السنوات الـ18 الماضية، قدمنا ​​8 آلاف و362 منشأة لبلدنا".

واختمم بالقول: "سنفتح 17 سداً إضافياً أيضاً، يفصل بين افتتاح كل منهم شهر أو أقل من ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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