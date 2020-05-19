سياسة
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الدول الأعضاء في منظمة الصحة تتوافق على إجراء تقييم مستقل لاستجابتها للوباء
بعد تصاعد الانتقادات الأمريكية لكيفية تعاطي منظمة الصحة العالمية مع جائحة كورونا، اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على إجراء تقييم لمدى استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
الدول الأعضاء في منظمة الصحة تتوافق على إجراء تقييم مستقل لاستجابتها للوباء
الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تتوافق على إجراء تقييم لمدى استجابة الوكالة الأممية لتفشي كورونا / Reuters
19 مايو 2020

توافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، على إجراء تقييم لمدى استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل تصاعد الانتقادات الأمريكية لكيفية تعاطيها مع الوباء.

وتبنّت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قراراً بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة.

ودعا القرار الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الدولية للوباء الذي أصاب أكثر من 4.8 مليون شخص حول العالم وأودى بأكثر من 318 ألفاً.

ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و"إطاراتها الزمنية فيما يتعلّق بوباء كوفيد-19".

ولم تنأَ الولايات المتحدة بنفسها عن الإجماع كما كان يخشى البعض بعدما انتقدت منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من الاجتماع الاثنين، وهاجمت الصين على خلفية دورها في تفشي الوباء.

لكن الولايات المتحدة أبدت أسفها لبند في القرار يدعو إلى "الإسراع في إزالة عقبات غير مبررة لتوزيع سريع وعادل في العالم" للعلاجات واللقاحات.

ويشجع النص على آليات تقاسم "طوعي" للبراءات وحقوق الملكية الفكرية في إطار اتفاقات دولية. لكن واشنطن تخشى سابقة خطيرة قد تعوق قدرتها على الاستثمار في أبحاثها ومختبراتها.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان: "تعترف الولايات المتحدة بأهمية الوصول إلى منتجات صحية رخيصة وآمنة وذات نوعية وفاعلية" لكن القرار "يبعث رسالة سيئة" إلى الجهات المنتجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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