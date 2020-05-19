انتقد الاتحاد الأوروبي تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتعليق تمويل واشنطن منظمة الصحة العالمية بشكل دائم.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرجيني باتو في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء.

ورداً على سؤال حول تصريحات ترمب الأخيرة بشأن منظمة الصحة العالمية، قالت المسؤولة الأوروبية، إن "هذا وقت إظهار التضامن، وليس توجيه أصابع الاتهام أو تقويض التعاون متعدد الأطراف".

وأكدت باتو أهمية التضامن بين الدول خلال المرحلة الراهنة، في إشارة إلى مكافحة وباء كورونا.

تصريحات المسؤولة الأوروبية تأتي عقب تهديد ترمب بتجميد دائم لتمويل واشنطن "الصحة العالمية"، ما لم تُجرِ الأخيرة تحسينات جذرية في غضون 30 يوماً.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المنظمة حالة الطوارئ الصحية العامة، وفي الوقت ذاته بذلت جهوداً كبيرة لتقول إن "بكين لم ترتكب أي خطأ"، على الرغم من ظهور الفيروس أول مرة في مدينة ووهان الصينية.

الأمر الذي أثار غضباً في الغرب، ودفع الرئيس ترمب إلى انتقاد المنظمة الدولية على أنها "تتماهى مع موقف الصين"، قبل أن يعلق تمويلها في مارس/آذار الماضي، البالغ حوالي 400 مليون دولار سنوياً.

وكان الرئيس الأمريكي هدد مؤخراً بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية على نحو دائم وإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها.

وأبلغ ترمب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة نشرت على تويتر: "إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوماً القادمة فإن التجميد المؤقت للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة سيصبح دائماً".

وزعم ترمب أن المسؤولين في تايون، أخبروا "الصحة العالمية" في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن الفيروس ينتقل بين البشر، قائلاً: "المنظمة اختارت عدم مشاركة هذه المعلومة الخطيرة مع بقية دو ل العالم، ربما توجد أسباب سياسية وراء ذلك".

وذكّر ترمب بقرار "الصحة العالمية" في 3 فبراير/شباط، عدم تطبيق حظر السفر إلى الصين، وأتبعت ذلك بمعلومات خاطئة حول بطء انتشار الفيروس.

وقال: "عندما أعلنت الصحة العالمية في 11 مارس/آذار أنها جائحة كان الأمر متأخراً، بعد أن انتشر الفيروس في 114 دولة ومات بسببه أكثر من 4 آلاف وأصيب أكثر من 100 ألف".