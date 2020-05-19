تستمر دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاولة النهوض بحذر من إجراءات الحظر والإغلاق العام لتجنب التداعيات الاقتصادية، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية استمرارها في قيادة الحملة العالمية لمكافحة الوباء.

منظمة الصحة تواصل عملها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الثلاثاء، إن المنظمة ستستمر في قيادة الحملة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد التي "تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي".

وشكر "العديد من الدول الأعضاء التي أبدت الدعم والتضامن" خلال اجتماعات استمرت يومين على مستوى الوزراء.

كما رحب بقرار الاتحاد الأوروبي الذي تبنته الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة الذي يدعو إلى تقييم مستقل للاستجابة الدولية "ويشمل ذلك أداء المنظمة ولكن لا يقتصر عليه".

وقال تيدروس: "نريد المساءلة أكثر من أي شخص آخر"، وأضاف: "سنستمر في توفير القيادة الاستراتيجية لتنسيق الاستجابة العالمية".

الولايات المتحدة في الصدارة

سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء، 1068 وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 92 ألفاً و64.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مليون و552 ألفاً و144، على إثر تسجيل 22 ألفاً و996 إصابة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس نحو 359 ألفاً، في حين أجرت السلطات الأمريكية أكثر من 12 مليوناً و330 اختباراً للكشف عن الفيروس.

وحسب المعطيات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا وإصاباته عالمياً، تليها في الإصابات روسيا وإسبانيا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا.

وتواصل نيويورك صدارتها الولايات الأمريكية في الإصابات بأكثر من 361 ألفاً، توفي منهم 28 ألفاً و480.

روسيا: عودة رئيس الوزراء

استأنف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مهامه كافة بعد ثلاثة أسابيع من نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق مرسوم أصدره الكرملين الثلاثاء.

وأعلن ميشوستين الاثنين، أن روسيا "نجحت في وقف تمدد الوباء"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الوضع لا يزال "معقداً"، على خلفية الانتقادات التي تشكك في الحصيلة الرسمية في البلاد البالغة 2837 وفاة.

فرنسا: حجر طوعي للوافدين

طلب من المسافرين الفرنسيين والمقيمين الدائمين في فرنسا الوافدين من خارج دول الاتحاد الاوروبي أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوماً على أساس "طوعي" اعتباراً من 20 مايو/أيار، كما أعلنت باريس.

ومن جانب آخر لم يستبعد المجلس العلمي المكلف نصح الحكومة بشأن الوباء إجراء دورة ثانية من الانتخابات البلدية في يونيو/حزيران، لكنه اعتبر أن من الضروري إجراء تقييم جديد للظروف الصحية قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للاقتراع.

بريطانيا: حصيلة عالية في دور المسنين

أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن نحو عشرة آلاف وفاة بوباء كوفيد-19 سجلت في دور مسنين في إنكلترا وويلز من أصل أكثر من 39 ألفاً مرتبطة بالمرض.

إعادة فتح الأقصى بعد الفطر

أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أن المسجد الأقصى سيعاد فتحه أمام المصلين بعد عيد الفطر، عقب إغلاقه لنحو شهرين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و926 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 320 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و928 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

وبين الدول الأكثر تضرراً نسبة لعدد السكان، فإن بلجيكا تسجل أعلى عدد وفيات مقارنة مع عدد سكانها، بواقع 79 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها إسبانيا 59، وإيطاليا 53، وبريطانيا 51، وفرنسا 43.