سياسة
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الحكومة الليبية: نسعى لتشكيل تكتّلات حليفة ولا علاقات مع الإمارات
قال نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية أحمد معيتيق في حديث تلفزيوني، إن الحكومة تسعى لتشكيل تكتلات مع حلفاء دوليين، مؤكداً عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الإمارات.
الحكومة الليبية: نسعى لتشكيل تكتّلات حليفة ولا علاقات مع الإمارات
نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية يؤكد عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الحكومة والإمارات / AA
19 مايو 2020

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية أحمد معيتيق الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لتشكيل تكتلات مع حلفاء دوليين، مؤكداً عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الإمارات.

جاء ذلك في حديث تلفزيوني بثته قناة "فبراير" المحلية الخاصة، غداة سيطرة الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، بعد هزيمة مليشيات خليفة حفتر وإخراجها منها، في انتصار مهم بالمنطقة الغربية.

وقال معيتيق إن الحكومة تحاول تشكيل "تكتلات دولية مع دول حليفة (لم يسمِّها) من أجل وضع ليبيا في أقصى استفادة يمكن تحصيلها".

وتابع: "ليس لدى ليبيا علاقات دبلوماسية أو سياسية حقيقية مع الإمارات"، المتهمة بدعم مليشيات حفتر.

وأضاف معيتيق أن "ملفات واضحة وأسلحة موثقة مستوردة من بعض الدول (لم يسمَّها)، بعضها حاضر بقوة في المجتمع الدولي وفي اتفاق برلين".

وأكد نائب فائز السراج أن الحكومة الليبية لديها "من الوثائق والأدلة ما يدين تلك الدول ويثبت أنها أمدت حفتر بالأسلحة، ما يُدمِّر ما جرى الاتفاق عليه في برلين".

والأحد، توصلت الأناضول إلى تفاصيل تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، بشأن دعم الإمارات مليشيات حفتر في ليبيا.

وقال التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding'' التي تتخذ من دبي مقراً لها، أسست شركة فرعية لها في الأردن، بهدف تقديم دعم إلى مليشيات حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لشراء آليات عسكرية.

وتحرير قاعدة الوطية يعتبر ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيات حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوماً فاشلاً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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