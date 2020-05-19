سيطر الجيش الليبي خلال الساعات الأخيرة، على مدينتين تقعان شمال غربي البلاد قرب الحدود التونسية.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، في تدوينة عبر فيسبوك الثلاثاء: "قواتنا البطلة تدخل مدينتَي بدر وتيجي (تتبعان بلدية باطن الجبل الغربي) وسط استقبال من الأهالي بالتكبير والتهليل".

فيما قالت قناة "فبراير" الليبية (خاصة) في وقت سابق، إن قوات "بركان الغضب" التي أطلقها الجيش لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس، بسطت سيطرتها على بدر بعد هروب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر منها.

وبثت القناة مقطع فيديو يُظهِر انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش الليبي في بدر بعد إحكام السيطرة عليها.

في السياق نفسه أعلن الجيش الليبي أيضاً فجر الثلاثاء، تنفيذ 4 ضربات جوية استهدفت آليات وإمدادات عسكرية تابعة للانقلابي خليفة حفتر جنوب مدينة سرت شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، أورده المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة عبر فيسبوك.

وقال قنونو: "سلاح الجو وجّه الاثنين 4 ضربات جوية في طريق الرواغة جنوب سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

وأضاف أن الضربات الجوية "دمّرت آليتين عسكريتين، وسيارة محملة بالذخائر، وسيارة وقود لدعم ميليشيا حفتر الإرهابية".

وتابع بأن العملية أسفرت عن وقوع 5 عناصر من مليشيات حفتر بين قتيل وجريح.

والاثنين سيطر الجيش الليبي على قاعدة الوطية الاستراتيجية بعد دحر مليشيا حفتر منها، في انتصار مهمّ بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019 تشن مليشيا حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.