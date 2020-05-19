سياسة
3 دقيقة قراءة
الجيش الليبي يسيطر على مدينتين قرب حدود تونس ويستهدف مليشيا حفتر جنوب سرت
أعلن الجيش الليبي خلال الساعات الأخيرة، سيطرته على مدينتين تقعان شمال غربي البلاد قرب الحدود التونسية، فيما نفّذ 4 ضربات جوية استهدفت آليات وإمدادات عسكرية تابعة للانقلابي خليفة حفتر جنوب مدينة سرت شمالي البلاد.
الجيش الليبي يسيطر على مدينتين قرب حدود تونس ويستهدف مليشيا حفتر جنوب سرت
الجيش الليبي يواصل عملياته ضد مليشيا حفتر بعد تحريره قاعدة الوطية / AFP
19 مايو 2020

سيطر الجيش الليبي خلال الساعات الأخيرة، على مدينتين تقعان شمال غربي البلاد قرب الحدود التونسية.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، في تدوينة عبر فيسبوك الثلاثاء: "قواتنا البطلة تدخل مدينتَي بدر وتيجي (تتبعان بلدية باطن الجبل الغربي) وسط استقبال من الأهالي بالتكبير والتهليل".

فيما قالت قناة "فبراير" الليبية (خاصة) في وقت سابق، إن قوات "بركان الغضب" التي أطلقها الجيش لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس، بسطت سيطرتها على بدر بعد هروب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر منها.

وبثت القناة مقطع فيديو يُظهِر انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش الليبي في بدر بعد إحكام السيطرة عليها.

في السياق نفسه أعلن الجيش الليبي أيضاً فجر الثلاثاء، تنفيذ 4 ضربات جوية استهدفت آليات وإمدادات عسكرية تابعة للانقلابي خليفة حفتر جنوب مدينة سرت شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق تصريح للمتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، أورده المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة عبر فيسبوك.

وقال قنونو: "سلاح الجو وجّه الاثنين 4 ضربات جوية في طريق الرواغة جنوب سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

وأضاف أن الضربات الجوية "دمّرت آليتين عسكريتين، وسيارة محملة بالذخائر، وسيارة وقود لدعم ميليشيا حفتر الإرهابية".

وتابع بأن العملية أسفرت عن وقوع 5 عناصر من مليشيات حفتر بين قتيل وجريح.

والاثنين سيطر الجيش الليبي على قاعدة الوطية الاستراتيجية بعد دحر مليشيا حفتر منها، في انتصار مهمّ بالمنطقة الغربية.

وتحرير قاعدة الوطية هو ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019 تشن مليشيا حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us