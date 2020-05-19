فاق الإنفاق العسكري في ميزانيات السعودية لآخر 5 سنوات، حجم الإنفاق في قطاعَي التعليم والصحة، في ظل دخول المملكة تحالفاً للحرب على اليمن.

وتجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري منذ 2016 حتى 2020، نحو 273 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ومثلت تلك النفقات 20.9% من الإنفاق الحكومي إجمالاً.

إلا أنها بلغت 271 مليار دولار على قطاع التعليم، بما يمثل 20.7% من إجمالي النفقات لنفس الفترة، و202 مليار د ولار على قطاع الصحة، مشكّلة 15.4% من الإنفاق الحكومي.

وخصصت حكومة الرياض 18% من موازنتها للعام الحالي للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5% عن 2019، البالغة 51 مليار دولار.

وحسب وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، جاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد قطاع التعليم، ليسبق قطاع الصحة.

وأنفقت الحكومة 23.5% من ميزانية الربع الأول على الإنفاق العسكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 6 بالمئة على الفترة المناظرة من 2019.

وبذلك يصبح القطاع العسكري أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث الإنفاق، متفوقاً على قطاعي التعليم والصحة.

وسجلت واردات السعودية من الأسلحة 17.69 مليار دولار آخر 5 سنوات، أي منذ 2015 حتى 2019، بالتزامن مع دخولها حرباً في اليمن ضمن تحالف دولي.

وتُظهِر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7% خلال الفترة المذكورة، إلى 3.67 مليار دولار في 2019، من 3.38 مليار دولار في 2015.

وحسب مسح أجرته وكالة الأناضول، استحوذت الولايات المتحدة على قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها السعودية خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ نصيبها 13.01 مليار دولار، تمثل 73.5% من واردات السنوات الخمس.

وجاءت السعودية خامس أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عالمياً في 2019، بقيمة 61.9 مليار دولار، حسب معهد "SIPRI".

وتستورد السعودية الأسلحة من 22 دولة تضمّ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، والصين، وتركيا، وبلجيكا.

كما تضمّ القائمة، بلغاريا، وجورجيا، وهولندا، وصربيا، وجنوب إفريقيا، والنمسا، وفنلندا، وروسيا ، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والسويد.

وخلال الفترة المذكورة جاءت المملكة المتحدة ثاني أكبر الموردين للسعودية من الأسلحة بحصة 12.6%، بما قيمته 2.22 مليار دولار.