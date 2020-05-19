ألغت شركة أوبر ثلاثة آلاف وظيفة من قوتها العاملة، في ثاني موجة كبيرة من تسريح موظفيها في غضون أسبوعين، في حين قلل تفشي فيروس كورونا المستجد الطلب على خدمتها رايدز.

وخفضت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو ربع قوتها العاملة منذ بداية العام، مما أدى إلى استبعاد 3700 شخص من جداول المرتبات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر، في مذكرة للموظفين، إن الشركة ستعيد التركيز على أعمالها الأساسية، نقل الأشخاص وتوصيل المواد الغذائية والبقالة.

ومن المقرر أن يغلق عملاق النقل أو يدمج 45 مكتباً عالمياً، وستتأثر جميع الإدارات تقريباً بعمليات التسريح من العمل.

وقال خسروشاهي إن الشركة ستغلق "الحاضنة ومعامل الذكاء الصناعي" التابعين لها، وستتبع بدائل استراتيجية لتطبيق التوظيف الخاص بها "أوبر وركس".

وأضاف: "هذا قرار واجهت صعوبات معه... ميزانيتنا قوية، إيتس تقوم بعمل رائع، ورايدز تبدو أفضل قليلاً، ربما يمكننا انتظار هذا الفيروس اللعين... أردت إجابة مختلفة، ولكن ببساطة لم تكن لدينا أخبار جيدة لسماعها".

وتابع خسروشاهي: "في النهاية أدركت أن الأمل في عودة العالم إلى طبيعته في أي إطار زمني متوقع، حتى نتمكن من المتابعة من حيث توقفنا في طريقنا إلى الربحية. لم يكن هذا خياراً قابلا للتطبيق".

خسرت أوبر 2.9 مليار دولار في الربع الأول، إذ أدت جائحة فيروس كورونا إلى تدمير استثماراتها الخارجية، فيما تراجعت أعمال رايدز، المولّد الرئيسي لأرباح أوبر بنسبة 80% - دارا خسروشاهي - الرئيس التنفيذي لأوبر

وتضررت الشركات التي تعتمد على نظام النقل التشاركي بشدة جراء الجائحة، إذ يبقى الناس في منازلهم ويبتعدون عن الخدمات المشتركة للحدّ من التفشي.

وسرّحت شركة "ليفت"، المنافس الرئيسي لأوبر في الولايات المتحدة، 982 شخصاً الشهر الماضي بنسبة 17% من قوتها العاملة، بسبب انخفاض الطلب. وخفضت شركة "كريم" التابعة لأوبر في الشرق الأوسط قوتها العاملة بنسبة 31%.

وتشير تقديرات أوبر إلى أنها ستتكبد خسائر بواقع 175-220 مليون دولار بما فيها الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة. وإلى جانب عمليات التسريح من العمل السابقة، صُمّمت تغييرات لتوفير مليار دولار سنوياً.

وأوضح خسروشاهي أن أحد الجوانب الجيدة أن أعمال أوبر إيتس أصبحت أكثر أهمية للأشخاص الملتزمين البقاء في المنازل مع إغلاق المطاعم، واستمرار خدمات التوصيل. لكنه حذر من أن النمو في إيتس لا يقترب من تغطية النفقات.

كما قال خسروشاهي: "لديّ كل اعتقاد بأن التحركات التي نتخذها ستجعل إيتس تحقق الربحية، مثلما فعلنا مع رايدز، لكنها لن تحدث بين عشية وضحاها".