أعلنت عدة دول منها تركيا، مواصلة اتخاذ الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر، وذلك عبر فرض حظر التجوال فيها لتقييد حركة المواطنين.

وتجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و869 ألفاً حتى مساء الاثنين، توُفّي منهم أكثر من 319 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و893 ألفاً، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

أردوغان يعلن حظر التجوال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض حظر تجول في جميع ولايات البلاد، اعتباراً من السبت ولمدة 4 أيام خلال عيد الفطر.

وقال أردوغان: "سيُفرض حظر تجول في جميع ولاياتنا الـ81 اعتباراً من يوم الوقفة (السبت) حتى آخر آيام العيد (الثلاثاء)".

وأشار إلى إعفاء المسنين (65 عاماً فما فوق) من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد (الأحد).

وأعلن أردوغان تمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوماً، مشيراً إلى أن افتتاح المساجد للعبادة مجدداً اعتباراً من 29 مايو، وأن صلوات الجماعة ستعود إلى المساجد ضمن ضوابط معينة.

وأوضح أنه سيُفتح في المرحلة الأولى المساجد التي تستوفي المعايير التي تحددها الولايات ودور الإفتاء.

ولفت إلى أن إقامة صلوات الجماعة ستقتصر على صلاتَي الظهر والعصر لمدة (لم يحددها)، أما بقية الأوقات فستسمرّ الصلاة فيها بشكل فردي.

وجدد دعوته المواطنين إلى التزام تدابير مكافحة كورونا، واحترام مبدأ التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة مترين بينهم.

السعودية.. حظر كامل لمدة خمسة أيام

قالت وزارة الداخلية السعودية إن المملكة ستفرض حظراً للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسيُفرَض الحظر من 23 إلى 27 من مايو/أيار بعد نهاية شهر رمضان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظلّ الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) حتى الخامسة مساءً، باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

كانت السعودية فرضت في السابق حظر التجول على مدار 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خفّفت الإجراءات مع بداية رمضان.

ولم تخفّف السلطات إجراءات العزل العام الكامل المفروضة في بعض المناطق التي اكتُشفت بها أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا.

تواصل حظر التجوال في السودان

أعلنت السلطات السودانية الاثنين، تمديد حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة أسبوعين، بدءاً من الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وفق مراسل الأناضول.

وقال صالح إن "اللجنة تأكدت من أن الإصابات في ولاية الخرطوم بلغت 80 في المئة من جملة الإصابات بالبلاد".

وأضاف: "وافق مجلس الأمن والدفاع على توصية اللجنة العليا للطوارئ بتمديد الحظر المطبق في ولاية الخرطوم لأسبوعين آخرين"، مشيراً إلى أن التمديد الجديد يبدأ من الثلاثاء.

والأحد أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بالسودان، أنها أوصت مجلس الأمن والدفاع بضرورة تمديد الحظر لأسبوعين آخرين في الخرطوم.

وفرضت السلطات السودانية في 18 أبريل/نيسان الماضي حظراً شاملاً للتجوال لمدة 3 أسابيع، ومدّدت الحظر عشرة أيام أخرى في الخرطوم، لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويعد التمديد الصادر اليوم هو الثاني من نوعه خلال شهر، وسيشمل خلاله عطلة عيد الفطر.

وحتى الأحد سجّلت الخرطوم أعلى نسبة إصابات بالبلاد إذ بلغت 2109 إصابات بكورونا، من ضمن 2591 إصابة في أنحاء السودان تشمل 105 حالات وفاة حسب السلطات الصحية.

العراق يشدّد الإجراءات

قررت الحكومة العراقية فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمواجهة كورونا في العراق، برئاسة رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن اللجنة قررت فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر، وتقديم وقت حظر التجوال الجزئي الحالي ليكون من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم التالي.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم شمال العراق الاثنين، فرض حظر التجوال الشامل في عموم الإقليم خلال عطلة عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر فرض حظر التجوال بشكل تامّ في جميع محافظات الإقليم وإداراتها المستقلة لمدة 72 ساعة من اليوم الأول لعيد الفطر".

وأضاف أنه تقرر فرض عقوبات على المخالفين لحظر التجول، دون تحديد لطبيعة هذة العقوبات.

وأوضح البيان أنه "سيتم استثناء مركبات القوات الأمنية والفرق الصحية وسيارات الإسعاف من حظر التجوال".

وتابع البيان: "حظر التنقل بين الأقاليم والمحافظات العراقية سيبدأ اعتباراً من 20 مايو/أيار الجاري حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في عموم العراق حتى مساء الاثنين 3554، بينها 127 حالة وفاة، و2310 حالة شفاء، حسب وزارة الصحة.