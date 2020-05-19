أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، خلال مشاركته في برنامج على قناة "7" المحلية، أن 135 دولة طلبت من تركيا مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا، وأن بلاده "استجابت ولو جزئياً لطلب 81 دولة، وحالياً تبحث سبل مساعدة البقية".

وذكر جاوش أوغلو أن "535 مواطناً فقدوا حياتهم بكورونا خارج تركيا، فيما جلبت أنقرة جثامين 438 منهم، والباقون فضلت عائلاتهم دفنهم هناك"، مشيراً إلى أن "تركيا أجْلت حتى السبت أكثر من 70 ألف مواطن من 115 بلداً".

وفي السياق نفسه أوضح الوزير التركي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وأن التعاون بين البلدين في إجلاء الرعايا متواصل.

واستطرد: "الولايات المتحدة نقلت 4 آلاف من رعاياها بتركيا، ونحن أجلينا نحو هذا الرقم من مواطنينا بأمريكا".

امتلاك الدول أنظمة صحية قوية شكّل فارقاً واضحاً في مكافحة كورونا، وتركيا ساعدت كثيراً من الدول خلال هذه المرحلة - وزير الخارجية التركي - مولود جاوش أوغلو

وشدّد الوزير التركي على أن "تفشي الفيروس أثر سلباً في أكثر الدول أمناً بالعالم"، ولفت إلى أن "تركيا دولة قوية، وتجني ثمار الاستثمار في مجال الصحة".

وأوضح أن عائلات ضحايا كورونا الأتراك بالخارج قدموا الشكر للدولة التركية على اهتمامها بهم وشفافيتها في التعامل مع أزمة الفيروس.

وأكد أن "العالم سيتغير بعد كورونا، إذ ستسعى الدول إلى الاكتفاء ذاتياً، وعندما تجد صعوبة في ذلك ستتجه إلى تكتلات إقليمية ودولية".

واستطرد: "تركيا ستكون من بين الدول الرئيسية في التكتلات الإقليمية والدولية بعد كورونا".

كما ذكر تشاوش أوغلو أن "جميع دول العالم رأت قوة النظام الصحي التركي خلال مرحلة مكافحة الفيروس"، وأن "الدول الناجحة في التصدي لكورونا ليست الغنية اقتصادياً ولكن التي اتخذت تدابير جيدة".

وأردف: "تركيا تعاملت بجدية مع تفشي الوباء واتخذت قرارات جدية لحماية مواطنيها". وأضاف أن بلاده عملت مع بداية الأزمة على مساعدة باقي دول العالم، وعلى رأسها الصين.

وقال: "منظمة الصحة العالمية استشهدت بتركيا في جهود مكافحة الجائحة عالمياً. تركيا نجحت في هذه المرحلة عبر استثماراتها في مجال الصحة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتابع: "وزير صحتنا (فخر الدين قوجه) أعلن خلال الاجتماع الحكومي عن قدرتنا على إجراء أكثر من 200 ألف فحص كورونا يومياً، كما أننا نصدّر المعدات الطبية وننتج أجهزة التنفس".

وأشار إلى أن تركيا باتت تنتج أجهزة التنفس محلياً واستيراد بعض قطعها من الولايات المتحدة. ولفت إلى أن وزارتي الخارجية والصحة تعملان على استيراد بعض المواد الخام والمواد الكيميائية الخاصة بالأدوية التي تُصنع في الخارج، بهدف تلبية احتياجات تركيا من الأدوية.

وأكد وزير الخارجية أن "تركيا بذلت مجهوداً كبيراً لإجلاء مواطنيها في الخارج، وشكّلت مثالا يُحتذى في العالم من هذه الناحية".

وأعلن إجلاء 34 مواطناً مريضاً من الخارج منذ بداية 2020 بطائرات الإسعاف لتلقي العلاج في البلاد. ونفى جاوش أوغلو تقدُّم تركيا بأي طلب قرض إلى صندوق النقد الدولي.

كمامات لـ"يونيسف"

في السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لتلبية احتياجات أطفال العالم من الكمامات والمستلزمات الطبية المصنعة في تركيا.

وأوضح جاوش أوغلو أن "هذا الاتفاق سيكون واعداً خلال السنوات المقبلة، وستُشحَن المواد المصنعة عبر شركة الخطوط التركية، وهذا يُظهِر أن تركيا أضحت بلداً آمن المنشأ".

ولفت إلى أن تركيا "قد تحتاج إلى شراء بعض المواد الكيميائية الأولية لصناعة الأدوية من الخارج، لكن الأهم أننا تحولنا إلى بلد آمن المنشأ في المستلزمات الطبية والمواد الأخرى".

ومؤخراً أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى نحو 60 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.

وحتى مساء الاثنين تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و869 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 319 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و893 ألفاً، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.