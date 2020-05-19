هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة، إذا لم تُجرِ المنظمة الأممية خلال 30 يوماً "تحسينات جوهرية كبيرة".

ونشر ترمب تغريدة أرفق بها صورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جاء فيه أنّه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة، فسأحوّل تجميدي المؤقَّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم، وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

ويعدّد الرئيس الأمريكي في الرسالة أمثلة عما يعتبر أنه أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة الوباء، لا سيما تجاهلها التقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها الشديدين مع الصين.

وأضاف ترمب في الرسالة: "من الواضح أن الخطوات الخاطئة المتكررة من جانبكم ومن جانب منظمتكم للاستجابة للوباء كلفت العالم غالياً. السبيل الوحيد الذي يجب أن تعتمده منظمة الصحة العالمية هو التمكن من إثبات استقلالها عن الصين".

وفي وقت سابق قرّح الرئيس ترمب من البيت الأبيض بقوله: "لست سعيداً بمنظمة الصحة العالمية"، و"هي دمية بيد الصين".

وكانت إدارة ترمب علّقت في منتصف أبريل/نيسان بصورة مؤقَّتة تمويلها المنظمة، متهمة إياها بالانحياز للصين وبالتستُّر على مدى خطورة فيروس كورونا المستجدّ وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب فيها.

وفي وقت سابق الاثنين، خلال مؤتمر للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، أعاد رئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس تأكيده أن المنظمة قد حذرت "سريعاً" من الفيروس، وأنه سيطلق تحقيقاً "مستقلاً" إزاء استجابة الوكالة الأممية للوباء واستجابة الدول الأعضاء فيها "في أسرع وقت عندما تكون اللحظة ملائمة".