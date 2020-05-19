سياسة
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واشنطن بوست: إسرائيل على صلة بهجوم إلكتروني على ميناء إيراني
في تقرير صحفي، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل هي المسؤولة "على الأرجح" عن هجوم إلكتروني وقع في مايو/أيار الجاري، واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء "الشهيد رجائي" مما تسبب في إرباك حركة الممرات المائية.
واشنطن بوست: إسرائيل على صلة بهجوم إلكتروني على ميناء إيراني
واشنطن بوست: إسرائيل على صلة بهجوم إلكتروني على ميناء إيراني / Reuters
19 مايو 2020

كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الاثنين، إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء "الشهيد رجائي"، فتسبب في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم، أن الاضطراب الذي وقع في 9 من مارس/آذار بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية من المرجح أن يكون انتقاماً لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلب تعليق من وكالة رويترز على تقرير الصحيفة.

وقال المدير العام لمنظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية الأسبوع الماضي، إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني حكومي أجنبي قوله إن الهجوم كان "عالي الدقة" وإن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أكثر خطورة مما وصفتها به الروايات الإيرانية.

ونشرت الصحيفة في 8 مايو/أيار أن إيران مرتبطة بمحاولة هجوم إلكتروني على شبكة المياه الإسرائيلية في أبريل/نيسان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الحادثة قولهم إنه جرى اعتراض الهجوم وإحباطه قبل حدوث ضرر بالغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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