سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 مايو/أيار 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تقييد الحركة في عيد الفطر / AA
19 مايو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن تقييد الحركة في العيد ومعدل الوفيات بتركيا في تراجع، ومتحدث الخارجية الليبية يُشيد بعمل سلاح الجو الليبي بعد تلقيه الدعم التركي.

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تركيا.. تقييد الحركة في عيد الفطر

أعلن الرئيس التركي في كلمة للشعب عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة، فرض تقييد للحركة في جميع ولايات البلاد، اعتباراً من السبت ولمدة 4 أيام خلال عيد الفطر. [TRT عربي]

كما أعلن الرئيس التركي افتتاح المساجد للعبادة مجدداً اعتباراً من 29 مايو/أيار، مشيراً إلى أن صلوات الجماعة ستعود إلى المساجد ضمن ضوابط معينة. [الأناضول]

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن تركيا في مقدمة الدول التي سجلت أقلّ خسارة في الأرواح، ونظامها الصحي الأقل تأثراً من فيروس كورونا. [TRT عربي]

سلاح الجو الليبي.. عمل جبار بدعم تركي

أشاد المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي، بالعمل "الجبار" لسلاح الجو الليبي، على أثر تلقّيه الدعم التركي، مؤكداً أن الدول التي تدعم حفتر انتهكت بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن الدولي. [TRT عربي]

ولفت إلى أن الانتصار في قاعدة الوطية هو "بداية لانتصارات أخرى حتى ننتهي من مليشيات حفتر المستبدة وحكمه الشمولي". [TRT عربي]

وذكر في وقت سابق أن الوفاق الليبية ضبطت أسلحة إماراتية ومصرية وروسية خلال سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية صباح الاثنين، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق تعمل على صياغة ملف جديد لمجلس الأمن الدولي يجمع هذه الأدلة التي تثبت تورط هذه الدول في دعم الانقلاب في ليبيا وقتل الليبيين. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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