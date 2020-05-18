سياسة
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أردوغان: أي مشروع إقليمي يستبعد تركيا مصيره الفشل
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها الاثنين، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي بالمنطقة يستبعد تركيا مصيره الفشل، لافتاً إلى أن "تركيا دولة قوية ولها جذور تاريخية وتأثير سياسي وإنساني".
أردوغان: أي مشروع إقليمي يستبعد تركيا مصيره الفشل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي بالمنطقة يستبعد تركيا مصيره الفشل / AA
18 مايو 2020

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي بالمنطقة يستبعد تركيا مصيره الفشل.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماع الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن "تركيا دولة قوية ولها جذور تاريخية وتأثير سياسي وإنساني".

ودعا الرئيس التركي "كل من ينهج سياسية دعم معارضي تركيا في سوريا وليبيا، لمراجعة سياستهم في أقرب وقت".

وتابع: "فيما يظهر بشكل واضح توجُّه العالم نحو تغير جديد، ندعو من يقف بجانب الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء ضد تركيا، والمستبدين الذين يقتلون شعوبهم واللوبيات الانتهازية، إلى رؤية الحقيقة".

وشدد على أنه "لا وجود لفرصة نجاح أي مشروع أو خطة أو تجمع اقتصادي وسياسي بالمنطقة، تُستبعد تركيا منه".

وأكّد أنه "تُمكِن رؤية هذه الحقيقة من البلقان إلى البحر المتوسط ومن شمال إفريقيا إلى جنوبها"، مضيفاً أنه "في ظل تلك الحقائق، سننهي بناء تركيا الكبيرة والقوية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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