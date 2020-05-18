تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بدعم تنفيذ "صفقة القرن" كاملة‎، وذلك ‎في أول تصريح له بعد استلام مهام منصبه، في الوقت ذاته يبدي أهالي غور الأردن تخوفاً من ضم أرضهم إلى إسرائيل.

غانتس.. دعم كامل لصفقة القرن

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد بيني غانتس الاثنين، بالعمل على دعم تنفيذ "صفقة القرن" المزعومة كاملة.

جاء ذلك في أول تصريح أدلى به غانتس بعد مراسم تسلُّم منصبه في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقال غانتس: "أتعهد ببذل كل ما بوسعي لدفع التسوية السياسية والسعي للسلام"، وفق القناة (13) الخاصة.

وأضاف: "سنعمل على دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام بكل ما ورد فيها".

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وكان نتنياهو اتفق مع غانتس شريكه في الائتلاف الحكومي، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة في يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها، وسط تحذير أممي وعربي ودولي مسبق من خطورة خطوة الضم.

تخوُّف ورفض فلسطيني

يقول ماجد أبو الحاج من قرية عين البيضاء في غور الأردن شمال الضفة الغربية المحتلة: "نحن خائفون من ضم هذه الأراضي، إذا ضمها فلن يتبقى لنا سوى مساحة صغيرة أمام المنزل".

ويضيف أبو الحاج لوكالة الصحافة الفرنسية: "كل شيء ممكن، نتنياهو وعد ناخبيه بضم أراضٍ من الضفة الغربية، وزار مستوطنة محولا القريبة من قريتنا، وزار أحد الرعاة اليهود الذين يسكنون في أعلى الجبل".

ويعمل غالبية سكان عين البيضاء في الزراعة وتربية المواشي، لكن يُستثمَر أكثر من نصف أراضيهم من قِبل مستوطنين أو متعهدي زراعة إسرائيليين.

ورُصدت شاحنات إسرائيلية ضخمة تحمل دبابات حربية وهي تمر من الشارع الرئيسي أمام القرية باتجاه الشمال، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، يتناول الأهالي في حديثهم "الصفقة" ونتائج الانتخابات الإسرائيلية.

يقول رئيس اللجنة الشعبية في المخيم محمود مبارك: "المجتمع الإسرائيلي برمته يميل أصلاً نحو اليمين المتطرف".

ويضيف: "نتنياهو وغانتس كلاهما يتسابقان على قتل الشعب الفلسطيني وفوز نتنياهو لن يغير في الواقع شيئاً".

وحسب مبارك: "استُغِل الوضع الفلسطيني الداخلي والعربي وبدأوا تنفيذ صفقة القرن وضم الأغوار والمستوطنات والقدس".

وفي وقت سابق، حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في لقاء صحفي عقده بمدينة رام الله من أن تؤدي عملية الضم التي يرى أنها "الخطوة القادمة لنتنياهو" إلى "دفع الجانبين شعباً وحدوداً إلى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء".

وكانت السلطة الفلسطينية عارضت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي يطلق عليها الفلسطينيون تسمية "صفقة القرن".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب "صفقة القرن" المزعومة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة كافة.

وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.