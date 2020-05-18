فيما لا يزال فيروس كورونا الجديد يواصل انتشاره في معظم دول العالم، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة ما قامت به بعض الدول من تجاهل توصيات منظمة الصحة العالمية، وسط عدد من المستجدات أهمها شروع بعض الدول في تخفيف القيود التي فرضتها مسبقاً للحد من تفشي الوباء.

انتقادات أممية

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح أعمال الجمعية العالمية للصحة الاثنين، الدول التي "تجاهلت توصيات" منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع وباء كورونا، مشيراً إلى أن العالم يدفع اليوم "ثمناً باهظاً" بسبب تباين الاستراتيجيات.

وتجتمع الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في مباحثات افتراضية للمرة الأولى في تاريخها لبحث الاستجابة الدولية للوباء وسط توتر صيني-أمريكي، ومحاولات بحثية لإيجاد لقاح.

وعود الصين

وأكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين، لجمعية الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تدعم "تقييماً شاملاً" للاستجابة العالمية للوباء "بعد السيطرة عليه"، مشيراً إلى أن بلاده "طالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول" وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها.

رفع الإغلاق يتسارع في إيطاليا

في سياق متصل، دخلت عملية رفع الإغلاق في إيطاليا "مرحلتها الثانية"، مع استئناف الصلوات وفتح المتاجر والمقاهي والمدرجات. واستقبلت كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أوائل المصلين والسائحين، وهم يضعون كمامات على وجوههم، بعد قياس حرارتهم وتعقيم أياديهم.

موقع أكروبوليس اليوناني يفتح أبوابه مجدداً

أعاد موقع أكروبوليس الذي يُعد أهم معلم أثري في اليونان، إذ زاره نحو 2.9 مليون شخص خلال العام الماضي، فتح أبوابه الاثنين، كسائر المواقع الأثرية في هذا البلد، إلا أن المتاحف هناك لن يُعاد فتح أبوابها قبل 15 يونيو/حزيران المقبل.

انخفاض عدد الإصابات في روسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده، الثانية في العالم في عدد إصابات كورونا، نجحت في "وقف تمدد" الوباء، لكنه أكّد في الوقت نفسه أن الوضع لا يزال "معقداً".

وحسب الأرقام الرسمية، سجّلت روسيا 8 آلاف و926 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 290 ألفاً و678، فيما بلغ عدد الوفيات 2722. ويعد رقم الإصابات الجديد هو الأدنى منذ 1 مايو/أيار الجاري.

أكثر من 317 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا الجديد بحياة 317 ألفاً و240 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لموقع Worldometer.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء في مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات تجاوزت 90 ألفاً من حوالي 1.49 مليون إصابة.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بأكثر من 34 ألف وفاة، تليها إيطاليا بحوالي 32 ألف وفاة، ثم فرنسا وإسبانيا.

وحتى عصر الاثنين، أصاب كورونا أكثر 4 ملايين و834 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 317 ألفاً، وتماثل للشفاء أكثر من مليون و872 ألف مصاب، وفقاً لبيانات موقع Worldometer المعني برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.