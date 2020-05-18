قالت صحيفة إسرائيلية، إن الصين سترسل الاثنين فريقاً خاصاً للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل.

وقد عثر طاقم السفارة الصينية على السفير دو وي، ميتاً في شقة يقيم بها في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب وسط البلاد، صباح الأحد، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة عدم وجود شبهات جنائية في ظروف وفاة السفير، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين، إن الفريق الصيني "سيُجري تحقيقاً داخلياً، وسيتعامل مع ترتيبات نقل الجثة جواً، بالإضافة إلى تنسيق أنشطة السفارة".

وأضاف: "عثر على السفير الصيني في فراشه الموظفون في مقر إقامته، ولم يُعثر على أي علامات عنف على جسده".

ونقل الموقع عن خدمة نجمة داود الحمراء للإسعافات الأولية، قولها إنها تعتقد أن سبب الوفاة مرض في القلب.