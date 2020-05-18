سياسة
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الأمم المتحدة: 17 مرفقاً صحياً في ليبيا تعرضت للقصف منذ بداية العام
يستمر اعتداء مليشيات حفتر على المرافق الصحية في العاصمة الليبية طرابلس، بعد تعرُّض 17 مرفقاً صحياً للقصف والاعتداء منذ بداية العام الجاري، حسب معلومات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الأمم المتحدة: 17 مرفقاً صحياً في ليبيا تعرضت للقصف منذ بداية العام
17 مرفقاً صحياً تعرضت للقصف والاعتداء منذ بداية العام الجاري في طرابلس / AA
18 مايو 2020

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن 17 مرفقاً صحياً تعرضت للقصف والاعتداء منذ بداية العام الجاري، مؤكدة استمرار الاعتداء على المرافق الصحية في العاصمة طرابلس.

وأوضحت البعثة في بيان لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الخميس، أن "17 من المرافق الصحية في ليبيا تعرضت للقصف والاعتداء منذ بداية هذا العام".

وأضافت: "هذه الاعتداءات مستمرة، إذ تَعرَّض مستشفى طرابلس المركزي للقصف جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس".

وأدانت البعثة "جميع الأعمال التي تعرّض المدنيين للخطر، وتمنع الناس من الوصول الى الخدمات المنقذة للحياة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي، تعرُّض مستشفى طرابلس "لأضرار جزئية".

وقال إن "القصف العشوائي الذي تعرضت له بعض مناطق طرابلس، تسبب في أضرار جزئية في مستشفى طرابلس المركزي، بخاصة في قسمَي الأمراض السارية والجلدية".

واتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بقصف المستشفى، لكن هذه القوات سارعت إلى النفي.

وتتكرر حوادث استهداف المدنيين والبنى التحتية سواء بالقذائف الصاروخية العشوائية أو بالقصف الجوي في جنوب ووسط طرابلس، وعادة ما تتهم حكومةُ الوفاق القواتِ الموالية للمشير حفتر بالمسؤولية عنها.

لكن وتيرة هذه الحوادث ارتفعت منذ مطلع الشهر الجاري، إذ سقط خلال الأسبوع الأول 15 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً غالبيتهم من المدنيين.

وتشنّ القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوماً منذ أبريل/نيسان 2019، في محاولة للسيطرة على طرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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