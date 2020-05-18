سياسة
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820 وفاة جديدة في الولايات المتحدة وسط انتقادات لفاعلية فحوص كورونا
انتقد المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، لعدم فاعلية الفحوص التي أُنتجت للكشف عن فيروس كورونا، مما أدى إلى تأخر الاستجابة لمكافحة الفيروس في بلد يحتلّ المرتبة الأولى في عدد الإصابات في العالم بنسبة 30%.
820 وفاة جديدة في الولايات المتحدة وسط انتقادات لفاعلية فحوص كورونا
820 وفاة جديدة في أمريكا وانتقادات لعدم فاعلية فحوص كورونا       / AP
18 مايو 2020

سجّلت الولايات المتحدة 820 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.

وحصيلة الوفيّات اليومية (820) التي نُشرت الأحد هي الأدنى منذ العاشر من مايو/أيار، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقراً.

كما أشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة. وهذا العدد يمثل أكثر من 30% من الحالات المسجلة في العالم، حسب معلومات من مصادر وطنية رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.

ووجه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو، وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقاداً شديداً إلى مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقياً باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء.

وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو لقناة "إن بي سي"، أنه "في مطلع الأزمة خذلتنا مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التي تتمتع باحترام كبير في العالم في هذا المجال، في إطار إجراء الفحوص".

وأضاف نافارو: "لقد تركت إجراء الفحوص ضمن الإدارة، لكن ليس فقط ذلك، بل أنتجت نوعاً سيئاً من الفحوص، وأدى هذا إلى تأخرنا".

والفحص الوحيد الذي استُخدم في بداية تفشي الوباء هو فحص طورته مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بناء على تقنية أجازتها منظمة الصحة العالمية وتُستخدم في أنحاء العالم كافة.

لكن بسبب مشكلات في نوعية الكاشفات الكيميائية، لم تُعطِ المعدات التي وُزعت في البداية أي نتيجة.

ولم تكن المختبرات العامة في الولايات الأمريكية وتلك الخاصة تملك التصريح بتطوير وتوزيع فحوصها الخاصة. ولم يُصرَّح لها ذلك إلا اعتباراً من 29 فبراير/شباط، بعد الإعلان عن أول وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، التي يقارب فيها عدد الوفيات حالياً 90 ألف وفاة.

وعزّزت البلاد قدراتها في مجال الفحص، وخضع أكثر من 12 مليون أمريكي لاختبار كوفيد-19، ولا يكفّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الإشادة بالمسار الذي اتُّبع في هذا المجال.

لكن ذلك لا يمثل سوى 4% من عدد سكان الولايات المتحدة، وهي بذلك تكون في المرتبة 39 من حيث معدَّل إجراء الفحوص، بعد إيطاليا وإسبانيا وروسيا، وفق موقع "وورلد ميتر" للإحصاءات.

ويخشى منتقدو الرئيس ترمب أن لا تكون قدرات الفحص كافية لمنع ظهور موجة ثانية من الإصابات، في وقت تعمل فيه ولايات عدة على رفع قيود العزل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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