سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 18 مايو/أيار 2020
أردوغان والسراج يبحثان مذكرتَي التفاهم الأمنية والعسكرية / AA
18 مايو 2020

أهم الأحداث:

خسائر حفتر تتسع وأردوغان والسراج يبحثان مذكرتَي التفاهم الأمنية والعسكرية، واكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا فيما تتجه دول نحو الاستقرار.

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أردوغان والسراج يتباحثان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، عبر اتصال هاتفي، الخطوات التنفيذية لمذكرتَي التفاهم الموقعتين بين تركيا وليبيا، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط. [TRT عربي]

وبحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات هجوم مليشيا خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، فضلاً عن عدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. [الأناضول]

واتسعت خسائر حفتر في اليوم ذاته، إذ شهدتتحييد 12 مسلحاً وتدمير منصتَي دفاع جوي روسيتين وطائرة مسيرة صينية و3 مخازن ذخيرة وعربة صواريخ غراد و8 آليات مسلحة تابعة لحفتر. [الأناضول]

كورونا.. أعراض جديدة

مع استمرار انتشار فيروس كورونا، يُبلَغ عن أعراض أقل شيوعاً بما في ذلك فقدان التذوق والقيء والإسهال، وبشكل متزايد، مع مجموعة متنوعة من مشكلات الجلد. [TRT عربي]

ويُطلَق على المشكلات الجلدية المصاحبة لفيروس كورونا "أصابع قدم كوفيد-19"، إذ تعاني تورماً أحمر، مؤلماً ومثير للحكة في بعض الأحيان على أصابع القدم في ما يشبه داء الكلب، وهو أمر يراه الأطباء عادة على أقدام وأيدي الأشخاص الذين قضوا وقتاً طويلاً في الهواء الطلق في البرد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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